Pri útokoch dronov na konžské mesto Goma zahynuli ľudia
Východná časť KDR, bohatá na nerastné suroviny, sa už 30 rokov zmieta v násilnostiach, za ktorými stoja desiatky ozbrojených skupín.
Autor TASR
Kinshasa 11. marca (TASR) - Pri leteckých útokoch v meste Goma na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktoré má pod kontrolou ozbrojené Hnutie 23. marca (M23) podporované Rwandou, prišlo v noci na pondelok o život niekoľko ľudí. Informovali o tom zdroje agentúry AFP, píše TASR.
Východná časť KDR, bohatá na nerastné suroviny, sa už 30 rokov zmieta v násilnostiach, za ktorými stoja desiatky ozbrojených skupín. Oblasť, ktorá hraničí s Rwandou a Burundi, je cieľom protivládnej ozbrojenej skupiny M23 podporovanej Rwandou od obnovenia jej aktivít v roku 2021. V tejto oblasti má pod kontrolou rozsiahle územia vrátane mesta Goma. Odvtedy bolo medzi konžskou vládou a hnutím podpísaných a porušených viacero prímerí a mierových dohôd.
Svedkovia útokov uviedli, že v niekoľkých obytných štvrtiach mesta, ktoré hnutie obsadilo po bleskovej ofenzíve v roku 2025, sa ozývali výbuchy a bzučanie dronov.
Humanitárne zdroje informovali, že do stredy rána boli zasiahnuté viaceré budovy v dôsledku čoho zahynulo niekoľko ľudí.
