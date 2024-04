Pri útokoch Islamského štátu malo zahynúť 20 sýrskych vojakov

Bejrút 19. apríla (TASR) - Bojovníci džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) vo štvrtok zabili 20 sýrskych vojakov a príslušníkov provládnych síl pri dvoch útokoch v Damaskom ovládaných oblastiach tejto vojnou zmietanej krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Pri útoku IS na vojenský autobus na východe provincie Homs zahynulo celkovo "16 príslušníkov režimových síl a provládnych ozbrojencov", uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne.



Podľa tohto zdroja bolo medzi mŕtvymi najmenej deväť členov Jeruzalemských brigád - polovojenskej skupiny pozostávajúcej z palestínskych bojovníkov, ktorá v uplynulých rokoch dostáva podporu od Moskvy, spojenca Damasku, tvrdí SOHR.



"Štyria príslušníci režimových síl boli zabití pri ďalšom útoku IS na vojenský objekt v odľahlej oblasti Albúkamál" na východe Sýrie, pričom podľa SOHR boli tiež zajatí dvaja rukojemníci.



Militanti IS koncom marca po prepade "popravili" osem sýrskych vojakov, uviedlo pozorovateľské centrum a informovalo aj o 14 vojakoch, ktorých džihádisti zabili v predchádzajúcich dňoch.



IS v roku 2014 obsadil rozsiahle územia Sýrie a Iraku, vyhlásil svoj "kalifát" a spustil teror. IS bol v roku 2019 v Sýrii územne porazený, ale jeho zvyšky naďalej podnikajú smrteľné útoky, najmä v rozsiahlej Sýrskej púšti, ktorá sa tiahne od predmestia Damasku až po iracké hranice, pričom extrémisti útočia najmä na provládne sily a bojovníkov pod kurdským velením.



Vojna v Sýrii si od marca 2011, keď Damask brutálne potlačil protivládne protesty, vyžiadala už viac ako pol milióna mŕtvych a ďalšie milióny ľudí museli utiecť zo svojich domovov.