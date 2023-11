Pri útokoch IS v Sýrii zahynulo 30 príslušníkov provládnych síl

Damask 8. novembra (TASR) - Najmenej 30 príslušníkov sýrskych provládnych síl a vojakov zahynulo pri najnovších útokoch militantnej skupiny Islamský štát v sýrskej púšti, uviedlo v stredu Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii. Išlo o jeden z najkrvavejších útokov v Sýrii v tomto roku. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Pri simultánnych útokoch na kontrolné stanovištia a vojenské pozície zahynuli štyria vojaci a 26 príslušníkov takzvaných Národných obranných síl, milícií bojujúcich na strane sýrskej vlády.



Útoky sa udiali v oblasti medzi mestami Rakka, Homs a Dajr az-Zaur, dodalo pozorovateľské centrum, ktoré má rozsiahlu sieť zdrojov v teréne. Šéf centra Rámí Abd ar-Rahman dodal, že počet obetí môže stúpnuť. Počet zranených nespresnil, avšak niektorí sú podľa neho vo vážnom stave.



Pozorovateľské centrum taktiež uviedlo, že na pozície IS v púšti zaútočili ruské vojenské lietadlá, pričom zahynul nespresnený počet džihádistov.



V auguste pri útoku IS na autobus v púšti neďaleko mesta Majádín v provincii Dajr az-Zaur prišlo o život 33 sýrskych vojakov, uviedlo vtedy pozorovateľské centrum. Niekoľko dní predtým zahynulo desať lojalistov pri útoku v provincii Rakka, bývalej bašte džihádistov v Sýrii.



V auguste zaútočili islamisti v sýrskej púšti na konvoj ropných cisterien strážený armádou a zabili sedem ľudí vrátane dvoch civilistov.



Počas konfliktu trvajúceho od roku 2011 zahynulo viac ako 500.000 ľudí a približne polovica obyvateľstva krajiny musela opustiť svoje domovy.