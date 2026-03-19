< sekcia Zahraničie
Pri útokoch Izraela na Libanon zahynulo už najmenej 1000 ľudí
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bejrút 19. marca (TASR) - Libanon vo štvrtok oznámil, že počet obetí pokračujúcich izraelských útokov presiahol hranicu 1000. Len za posledných 24 hodín bolo v krajine zabitých 33 ľudí. V správe ministerstva zdravotníctva sa tiež uvádza, že medzi obeťami je aj 40 zdravotníkov, 118 maloletých a 79 žien. Ako informovala agentúra AFP, pri úderoch Izraela na Libanon od 2. do 19. marca ďalších 2584 ľudí utrpelo zranenia.
Boje pokračovali aj vo štvrtok, keď proiránske hnutie Hizballáh uviedlo, že jeho bojovníci sa dostali do stretov s izraelskými jednotkami na juhu Libanonu. Militanti tvrdia, že odrazili pokusy izraelskej armády o postup v mestách Tajba a Hijám.
Hizballáh tvrdí, že pri svojich útokoch raketami, delostrelectvom a dronmi na Izrael, zasiahol viaceré pozície ozbrojených síl, ako aj mestá Kirjat Šmona, Haifa a Naharija.
Libanonský minister kultúry Ghasán Saláma vo štvrtok upozornil, že boje na území jeho krajiny sa odohrávajú aj v blízkosti viacerých celosvetovo významných archeologických lokalít. Informoval, že má v pláne upozorniť na tento problém aj na najbližšom rokovaní Výboru pre svetové dedičstvo, ktorý je orgánom UNESCO.
Minister zároveň podporil iniciatívu prezidenta Libanonu Džúzífa Awna viesť s Izraelom priame rokovania s cieľom ukončiť konflikt s Hizballáhom.
Militantné hnutie a jeho spojenci však naďalej odmietajú princíp priamych rokovaní a nechcú ani delegovať svojho zástupcu do koordinačného výboru, ktorý by plánované rokovania mohol viesť.
