Pri útokoch Izraela v Libanone zomrelo najmenej 102 ľudí

Členovia Hizballáhu prechádzajú okolo budovy zničenej izraelským leteckým úderom v Dahiyeh, južnom predmestí Bejrútu v Libanone, vo štvrtok 5. marca 2026. Foto: TASR/AP

Od začiatku týchto útokov sú v Libanone vnútorne presídlené desaťtisíce ľudí, informuje BBC.

Autor TASR
Bejrút 5. marca (TASR) - Počet mŕtvych po izraelských útokoch v Libanone sa zvýšil na 102, oznámilo vo štvrtok libanonské ministerstvo zdravotníctva. Zranenia utrpelo od pondelka 638 ľudí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Tento počet sa pravdepodobne zvýši, keďže nemocnice stále prijímajú ďalších zranených,“ s odvolaním na ministerstvo uviedla libanonská tlačová agentúra NNA.

Proiránske militantné hnutie Hizballáh vtiahlo Libanon do vojny na Blízkom východe, keď v pondelok zaútočilo na Izrael. Tel Aviv v reakcii na to spustil vzdušné útoky po celej krajine a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach.

Izraelská armáda v utorok oznámila vytvorenie nárazníkovej zóny v Libanone a v stredu následne vyhlásila, že v krajine operujú jednotky troch divízií. Vo štvrtok vydal Izrael varovanie pred útokom na rozsiahlu oblasť na juhu Libanonu.

Od začiatku týchto útokov sú v Libanone vnútorne presídlené desaťtisíce ľudí, informuje BBC. V metropole Bejrút spia ľudia v útulkoch, pri cestách, v parkoch či vo svojich autách.
