Pri útokoch Izraela zahynul aj civilista; prezident sľubuje reakciu

Teherán 27. októbra (TASR) - Pri sobotných izraelských útokoch zahynul aj najmenej jeden civilista. Počet obetí sa tak zvýšil na päť, keďže už predtým informoval Teherán o štyroch usmrtených iránskych vojakoch. O prvej civilnej obeti útokov informovali v nedeľu viaceré iránske média odvolávajúc sa na organizáciu, ktorá takéto údaje zbiera, píše TASR podľa agentúry DPA.



Zabitý civilista sa v čase útoku údajne nachádzal na juhozápadnom predmestí hlavného mesta Teherán.



Izraelská armáda podnikla v noci na sobotu útoky na vojenské ciele v Iráne. Zasahovala vo viacerých vlnách, pričom izraelské médiá krátko pred úsvitom informovali, že svoju operáciu ukončila. Útoky boli odvetu za iránsky útok z 1. októbra, pri ktorom Teherán odpálil proti židovskému štátu takmer 200 balistických rakiet.



Irán potvrdil, že Izrael útočil na vojenské ciele v okolí Teheránu aj v iných častiach krajiny. Nálety však podľa tamojších predstaviteľov spôsobili len škody menšieho rozsahu na niekoľkých radarových systémoch, no usmrtili aj štyroch iránskych vojakov.



Izraelská armáda po útokoch Irán vyzvala, aby sa vyhol ďalšej odvete. Iránski predstavitelia a médiá následne útoky a nimi spôsobené škody bagatelizovali, pričom vyzdvihovali svoje obranné schopnosti. Priamemu sľubu odvety sa však sprvu vyhýbali.



Iránsky prezident Masúd Pezeškiján ale v nedeľu vyhlásil, že Irán je pripravený "priamo odpovedať" na tieto útoky, hoci sa o vojnu s Izraelom nesnaží. "Nesnažíme sa o vojnu, no budeme brániť práva nášho ľudu a krajiny," povedal na zasadnutí vlády. Zároveň dodal, že Irán na izraelskú agresiu "primerane odpovie", uvádza agentúra AFP.



Pezeškiján pritom obvinil Izrael, podporovaný USA, zo stupňujúceho napätia v regióne. "Ak bude pokračovať agresia a zločiny sionistického režimu, napätie sa ďalej rozšíri," povedal. Dodal, že USA sľúbili ukončenie vojny v Gaze výmenou za "zdržanlivosť" zo strany Teheránu, no svoj sľub nedodržali.



Irán podporuje v Gaze tamojšiu militantnú skupinu Hamas, ktorá vykonala 7. októbra 2023 bezprecedentný útok na územie Izraela. Ten odpovedal masívnou ofenzívou a v Gaze odvtedy vedie vojnu proti Hamasu. Teherán podporuje aj ďalšie militantné skupiny v regióne vrátane libanonského Hizballáhu, s ktorý je Izrael v dôsledku vojny v Gaze už taktiež v ozbrojenom konflikte.