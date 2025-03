Pri útokoch Izraela zahynulo 11 ľudí, armáda avizuje údery na juhu

Gaza 21. marca (TASR) - Izraelské útoky v Pásme Gazy si v piatok vyžiadali 11 obetí, uviedol tamojší úrad civilnej obrany. Izraelská armáda zasiahla aj bývalú nemocnicu a vyzvala na evakuáciu troch oblastí na juhu palestínskej enklávy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hovorca palestínskeho úradu Mahmúd Bassal tvrdí, že traja ľudia zahynuli pri útokoch ešte pred úsvitom. Ďalších osem ľudí zahynulo pri útokoch počas dňa, z toho šiesti v Gaze a dvaja na juhu enklávy.



Agentúra DPA s odvolaním na palestínsku tlačovú agentúru Wafá informovala, že pri izraelskom útoku na budovu v Gaze zahynulo v piatok šesť detí a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia.



Izraelská armáda potvrdila útok na budovu bývalej nemocnice turecko-palestínskeho priateľstva. Podľa nej túto budovu využívali militanti palestínskeho hnutia Hamas. "Zdôrazňujeme, že zameraná budova sa už viac ako rok nepoužívala ako nemocnica," uviedla armáda, informuje spravodajský portál The Times of Israel (TOI). Turecké ministerstvo zahraničných vecí tento útok odsúdilo ako úmyselný.



Armáda medzičasom vyzvala obyvateľov troch oblastí na juhu Pásma Gazy, aby okamžite opustili svoje domovy, a varovala pred útokmi. "Teroristické organizácie sa vracajú a odpaľujú rakety z obývaných oblastí... V záujme vašej bezpečnosti sa okamžite vydajte na juh k známym úkrytom," uviedol hovorca armády.



V Pásme Gazy vstúpilo 19. januára do platnosti prímerie, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Izrael obnovil v utorok letecké útoky na palestínsku enklávu. Podľa tamojších palestínskych úradov, riadených Hamasom, pri nich od utorka zahynulo už 504 ľudí vrátane vyše 190 detí.



V stredu izraelská armáda oznámila, že v severnej časti Pásma Gazy spustila "obmedzenú pozemnú operáciu". Vo štvrtok informovala o obnovení pozemnej operácie v oblasti mesta Rafah na juhu Pásma Gazy a dodala, že v "pozemných aktivitách" pokračuje v strednej aj severnej časti tejto palestínskej enklávy.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok vyhlásil, že nariadil armáde, aby "zabrala viac územia v Pásme Gazy". Podľa neho čím vytrvalejšie bude Hamas odmietať oslobodiť rukojemníkov, tým viac územia stratí.