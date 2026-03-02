< sekcia Zahraničie
Pri útokoch izraelskej armády v Libanone zahynulo najmenej 52 ľudí
Nálety na južné predmestia Bejrútu, ako aj na juh a východ Libanonu mali za následok aj útek civilistov.
Autor TASR
Bejrút 2. marca (TASR) - Prebiehajúce útoky izraelskej armády na bašty proiránskeho militantného hnutia Hizballáh v Libanone si vyžiadali 52 obetí na životoch a 154 zranených. O aktualizovanej oficiálnej bilancii útokov informoval v pondelok večer spravodajský web L'Orient-Le Jour, píše TASR.
Nálety na južné predmestia Bejrútu, ako aj na juh a východ Libanonu mali za následok aj útek civilistov. Libanonský úrad pre riešenie mimoriadnych situácií a katastrof eviduje nateraz viac ako 28.500 vysídlených osôb. Ministerka sociálnych vecí Hanín Sajjídová na brífingu oznámila, že pre ich potreby bolo v rôznych regiónoch krajiny zriadených 171 prijímacích centier.
Izraelská armáda spustila svoje intenzívne útoky na juh Libanonu, údolie Bikáa a južné predmestia Bejrútu v pondelok okolo 02:40 h miestneho času po raketovom útoku, ktorý smeroval na prístavné mesto Haifa na severe židovského štátu. K útoku sa prihlásilo libanonské hnutie Hizballáh, ktoré ho označilo za odvetu za smrť iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac vyhlásil, že cieľom pre elimináciu je vodca Hizballáhu Naím Kásim. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v pondelok popoludní doplnil, že ozbrojené sily sú pripravené zlikvidovať „všetkých teroristických vodcov a frakcie“ na Blízkom východe.
