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Pri útokoch izraelských osadníkov zahynula staršia Palestínčanka
Vládna nemocnica v Jerichu uviedla, že zomrela na strelné poranenie hlavy.
Autor TASR
Jeruzalem 17. novembra (TASR) - Izraelskí osadníci zastrelili 72-ročnú palestínsku ženu a zranili ďalších šesť ľudí pri Jerichu na okupovanom Západnom brehu Jordánu, oznámili v utorok palestínski predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Smrť ženy potvrdilo palestínske ministerstvo zdravotníctva sídliace v Ramalláhu. Vládna nemocnica v Jerichu uviedla, že zomrela na strelné poranenie hlavy.
Správy o smrteľnom incidente sa líšia. Izraelská armáda vyhlásila, že k streľbe došlo v pondelok večer po útoku na Izraelčanov na okraji Jericha. Útočníci podľa jej vyjadrenia narazili do izraelského vozidla, potom z neho vystúpili so zbraňami a pri útoku zranili jeho posádku. Na Izraelčanov hádzali kamene a tí v reakcii na to spustili paľbu „s cieľom odstrániť hrozbu“.
Izraelská armáda uviedla, že obete zaznamenali obe strany a že bezpečnostné sily pátrajú po podozrivých a zriaďujú cestné zátarasy. Okolnosti sa podľa nej vyšetrujú.
Palestínska strana tvrdenia armády odmietla. Podľa miestnych médií izraelskí osadníci strieľali na domy v dedine Al-Dujúk at-Tahta v blízkosti Jericha.
DPA konštatuje, že v tomto meste v uplynulom období vzrástlo napätie, pretože izraelskí osadníci sa nasťahovali do palestínskych domov, ktoré údajne získali legálne.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu aj východný Jeruzalem od šesťdňovej vojny v roku 1967 a umožnil tam osídľovanie izraelských osadníkov. V súčasnosti ich tam žije približne 700.000 medzi asi tromi miliónmi Palestínčanov.
Situácia na okupovanom Západnom brehu sa vyostrila po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a následnej vojne v Pásme Gazy. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva odvtedy na Západnom brehu počas izraelských vojenských operácií, ozbrojených stretov a útokov zahynulo viac ako 1100 Palestínčanov.
Smrť ženy potvrdilo palestínske ministerstvo zdravotníctva sídliace v Ramalláhu. Vládna nemocnica v Jerichu uviedla, že zomrela na strelné poranenie hlavy.
Správy o smrteľnom incidente sa líšia. Izraelská armáda vyhlásila, že k streľbe došlo v pondelok večer po útoku na Izraelčanov na okraji Jericha. Útočníci podľa jej vyjadrenia narazili do izraelského vozidla, potom z neho vystúpili so zbraňami a pri útoku zranili jeho posádku. Na Izraelčanov hádzali kamene a tí v reakcii na to spustili paľbu „s cieľom odstrániť hrozbu“.
Izraelská armáda uviedla, že obete zaznamenali obe strany a že bezpečnostné sily pátrajú po podozrivých a zriaďujú cestné zátarasy. Okolnosti sa podľa nej vyšetrujú.
Palestínska strana tvrdenia armády odmietla. Podľa miestnych médií izraelskí osadníci strieľali na domy v dedine Al-Dujúk at-Tahta v blízkosti Jericha.
DPA konštatuje, že v tomto meste v uplynulom období vzrástlo napätie, pretože izraelskí osadníci sa nasťahovali do palestínskych domov, ktoré údajne získali legálne.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu aj východný Jeruzalem od šesťdňovej vojny v roku 1967 a umožnil tam osídľovanie izraelských osadníkov. V súčasnosti ich tam žije približne 700.000 medzi asi tromi miliónmi Palestínčanov.
Situácia na okupovanom Západnom brehu sa vyostrila po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a následnej vojne v Pásme Gazy. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva odvtedy na Západnom brehu počas izraelských vojenských operácií, ozbrojených stretov a útokov zahynulo viac ako 1100 Palestínčanov.