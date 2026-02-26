< sekcia Zahraničie
Pri útokoch militantov v Pakistane zahynulo takmer 20 ľudí
K najnovším útokom došlo niekoľko dní po tom, ako sa afganské a pakistanské sily navzájom ostreľovali a zároveň obviňovali zo zodpovednosti za násilnosti.
Autor TASR
Islamabad 26. februára (TASR) - Takmer 20 ľudí vrátane policajtov a civilistov zahynulo pri útokoch militantov v severozápadnom Pakistane, uviedol vo štvrtok policajný predstaviteľ v súvislosti s najnovšou vlnou násilností, ktorá zasiahla nepokojnú oblasť pozdĺž pakistansko-afganskej hranice. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Za posledných 48 hodín bolo pri teroristických incidentoch v rôznych častiach provincie Chajbar Paštúnchwá zabitých 15 policajtov a štyria civilisti,“ uviedol pre agentúru AFP vysoký policajný predstaviteľ. Dodal, že ďalších dvoch policajtov uniesli a sú nezvestní.
K väčšine útokov sa prihlásila pakistanská vetva hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán, TTP), ktorá zintenzívnila útoky v krajine po návrate afganského Talibanu k moci v Kábule v roku 2021.
V rámci štyroch samostatných „protiteroristických operácií“ v regióne bolo zabitých 26 militantov, uviedla pakistanská armáda.
Islamabad obviňuje Kábul z toho, že nerobí žiadne kroky proti militantným skupinám, ktoré podľa neho využívajú afganské územie na plánovanie a uskutočňovanie útokov v Pakistane, čo Afganistan dlhodobo popiera.
V posledných mesiacoch došlo k nárastu počtu násilností v provincii Chajbar Paštúnchwá a susednom Balúčistane, kde bezpečnostné sily často čelia bombovým útokom a prepadom, čo ešte viac prehlbuje napätie medzi oboma krajinami.
