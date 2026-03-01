< sekcia Zahraničie
Pri útokoch na Irán bol zabitý aj šéf policajnej spravodajskej služby
Teherán 1. marca (TASR) - Medzi obeťami sobotňajších útokov Spojených štátov a Izraela na Irán je aj riaditeľ policajnej spravodajskej služby Ghólamréza Rezáiján. Informovala o tom iránska tlačová agentúra Fars citovaná agentúrou AFP.
V Iráne sa policajná spravodajská služba špecializuje na vnútornú bezpečnosť, boj proti kriminalite a monitorovanie politických a bezpečnostných hrozieb. Je súčasťou polície, ktorá spadá pod ministerstvo vnútra.
Medzi obeťami útokov sú podľa iránskej televízie aj minister obrany Azíz Násirzáde, veliteľ Zboru islamských revolučných gárd Mohammad Pakpúr a poradca najvyššieho vodcu a tajomník Najvyššej rady obrany Alí Šamchání i náčelník generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Abdolrahím Músaví. Podľa štátnej tlačovej agentúry IRNA boli zabití „počas zasadnutia Rady obrany“. Televízia dodala, že mená ďalších obetí budú zverejnené neskôr.
Irán v noci na nedeľu potvrdil aj smrť najvyššieho vodcu Alího Chameneího, ktorý stál na čele Iránskej islamskej republiky od roku 1989. Do funkcie bol zvolený po úmrtí zakladateľa režimu, ajatolláha Rúholláha Chomejního, a počas takmer 37 rokov vlády upevnil moc duchovného vedenia nad politickým aj bezpečnostným aparátom krajiny.
Ako najvyšší vodca mal Chameneí konečné slovo v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, bol najvyšším veliteľom ozbrojených síl a mal vplyv na Iránske revolučné gardy, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v iránskom vojenskom aj ekonomickom systéme. Jeho smrť otvára otázku nástupníctva, o ktorom sa má rozhodnúť v čo najkratšom čase.
