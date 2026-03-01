< sekcia Zahraničie
Pri útokoch na Irán zahynul náčelník generálneho štábu ozbrojených síl
Podľa štátnej tlačovej agentúry IRNA boli zabití počas zasadnutia Rady obrany.
Autor TASR
Teherán 1. marca (TASR) - Pri sobotňajších útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán zahynul aj náčelník generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Abdolrahím Músaví. Oznámila to v nedeľu štátna televízia citovaná agentúrou AFP, píše TASR.
Medzi obeťami útokov sú podľa iránskej televízie aj minister obrany Azíz Násirzáde, veliteľ Zboru islamských revolučných gárd Mohammad Pakpúr a poradca najvyššieho vodcu a tajomník Najvyššej rady obrany Alí Šamchání. Podľa štátnej tlačovej agentúry IRNA boli zabití „počas zasadnutia Rady obrany“. Televízia dodala, že mená ďalších obetí budú zverejnené neskôr.
Irán v noci na nedeľu potvrdil aj smrť najvyššieho vodcu Alího Chameneího, ktorý stál na čele Iránskej islamskej republiky od roku 1989. Do funkcie bol zvolený po úmrtí zakladateľa režimu, ajatolláha Rúholláha Chomejního, a počas takmer 37 rokov vlády upevnil moc duchovného vedenia nad politickým aj bezpečnostným aparátom krajiny.
Ako najvyšší vodca mal Chameneí konečné slovo v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, bol najvyšším veliteľom ozbrojených síl a mal vplyv na Iránske revolučné gardy, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v iránskom vojenskom aj ekonomickom systéme. Jeho smrť otvára otázku nástupníctva, o ktorom sa má rozhodnúť v čo najkratšom čase.
Medzi obeťami útokov sú podľa iránskej televízie aj minister obrany Azíz Násirzáde, veliteľ Zboru islamských revolučných gárd Mohammad Pakpúr a poradca najvyššieho vodcu a tajomník Najvyššej rady obrany Alí Šamchání. Podľa štátnej tlačovej agentúry IRNA boli zabití „počas zasadnutia Rady obrany“. Televízia dodala, že mená ďalších obetí budú zverejnené neskôr.
Irán v noci na nedeľu potvrdil aj smrť najvyššieho vodcu Alího Chameneího, ktorý stál na čele Iránskej islamskej republiky od roku 1989. Do funkcie bol zvolený po úmrtí zakladateľa režimu, ajatolláha Rúholláha Chomejního, a počas takmer 37 rokov vlády upevnil moc duchovného vedenia nad politickým aj bezpečnostným aparátom krajiny.
Ako najvyšší vodca mal Chameneí konečné slovo v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, bol najvyšším veliteľom ozbrojených síl a mal vplyv na Iránske revolučné gardy, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v iránskom vojenskom aj ekonomickom systéme. Jeho smrť otvára otázku nástupníctva, o ktorom sa má rozhodnúť v čo najkratšom čase.