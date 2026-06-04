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Pri útokoch na Krym zahynuli traja ľudia, tvrdia ruskom dosadené úrady
Kremľom dosadený gubernátor anektovaného Krymu Sergej Aksionov uviedol, že podľa predbežných správ si útok na nebytové budovy v meste Simferopol vyžiadal tri obete a sedem zranených.
Autor TASR
Moskva 4. júna (TASR) - Najmenej traja ľudia prišli o život počas ukrajinského útoku na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, uviedli vo štvrtok Moskvou dosadení tamojší predstavitelia. K útoku došlo deň po tom, čo Kyjev cielil na energetické a vojenské zariadenia v ruskom Petrohrade, kde prebieha ekonomické fórum, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Kremľom dosadený gubernátor anektovaného Krymu Sergej Aksionov vo štvrtok skoro ráno uviedol, že podľa predbežných správ si útok na nebytové budovy v meste Simferopol vyžiadal tri obete a sedem zranených. „Na mieste momentálne zasahujú záchranné zložky,“ napísal Aksionov na platforme Telegram.
K útoku došlo v čase, keď sa očakáva účasť 20-tisíc ľudí zo 130 krajín sveta na trojdňovom výročnom Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade (SPIEF) – podujatí, ktoré bolo kedysi prezývané „ruský Davos“, pripomína AFP. Ruský prezident Vladimir Putin sa na fóre v piatok chystá vystúpiť s hlavným prejavom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti vyhlásil, že Rusko poskytne „systémovú“ odpoveď na ukrajinské útoky na toto mesto.
Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že útok na petrohradský ropný terminál a tamojšiu vojenskú základňu Kronštadt mal za cieľ narušiť priebeh konferencie. „Petrohradské fórum sa otvára s pekným oblakom čierneho dymu v pozadí po ukrajinských útokoch,“ vyhlásil Serhij Sternenko, poradca ukrajinského ministra obrany.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že jeho krajina reaguje na ruské bombardovanie „zodpovedajúcim spôsobom“.
„Je len otázkou času, kedy dokážeme zvýšiť intenzitu našich odpovedí,“ povedal Zelenskyj počas tlačovej konferencie v Kyjeve so šéfom NATO Markom Ruttem.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio varoval pred „reálnym“ rizikom eskalácie vojny na Ukrajine, keďže Kyjev týmito útokmi podčiarkuje svoju schopnosť udrieť hlboko na ruskom území, píše AFP. Ukrajina označila svoje útoky na Petrohrad za „spravodlivú“ odvetu za vlnu ruského bombardovania jej územia, ktoré si vyžiadalo viacero obetí na životoch i zranení.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová predtým pre AFP uviedla, že ukrajinské útoky „vystrašili“ Kremeľ. „Jasne to ukazuje paniku na ruskej strane – dôvod, prečo zintenzívňujú teroristické útoky na Ukrajine, je ten, že si s týmito vecami nevedia rady,“ povedala Kallasová v rozhovore. „Putin prichádza o peniaze, ľudí a dynamiku, a preto stupňuje útoky na civilistov,“ dodala.
Kremľom dosadený gubernátor anektovaného Krymu Sergej Aksionov vo štvrtok skoro ráno uviedol, že podľa predbežných správ si útok na nebytové budovy v meste Simferopol vyžiadal tri obete a sedem zranených. „Na mieste momentálne zasahujú záchranné zložky,“ napísal Aksionov na platforme Telegram.
K útoku došlo v čase, keď sa očakáva účasť 20-tisíc ľudí zo 130 krajín sveta na trojdňovom výročnom Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade (SPIEF) – podujatí, ktoré bolo kedysi prezývané „ruský Davos“, pripomína AFP. Ruský prezident Vladimir Putin sa na fóre v piatok chystá vystúpiť s hlavným prejavom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti vyhlásil, že Rusko poskytne „systémovú“ odpoveď na ukrajinské útoky na toto mesto.
Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že útok na petrohradský ropný terminál a tamojšiu vojenskú základňu Kronštadt mal za cieľ narušiť priebeh konferencie. „Petrohradské fórum sa otvára s pekným oblakom čierneho dymu v pozadí po ukrajinských útokoch,“ vyhlásil Serhij Sternenko, poradca ukrajinského ministra obrany.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že jeho krajina reaguje na ruské bombardovanie „zodpovedajúcim spôsobom“.
„Je len otázkou času, kedy dokážeme zvýšiť intenzitu našich odpovedí,“ povedal Zelenskyj počas tlačovej konferencie v Kyjeve so šéfom NATO Markom Ruttem.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio varoval pred „reálnym“ rizikom eskalácie vojny na Ukrajine, keďže Kyjev týmito útokmi podčiarkuje svoju schopnosť udrieť hlboko na ruskom území, píše AFP. Ukrajina označila svoje útoky na Petrohrad za „spravodlivú“ odvetu za vlnu ruského bombardovania jej územia, ktoré si vyžiadalo viacero obetí na životoch i zranení.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová predtým pre AFP uviedla, že ukrajinské útoky „vystrašili“ Kremeľ. „Jasne to ukazuje paniku na ruskej strane – dôvod, prečo zintenzívňujú teroristické útoky na Ukrajine, je ten, že si s týmito vecami nevedia rady,“ povedala Kallasová v rozhovore. „Putin prichádza o peniaze, ľudí a dynamiku, a preto stupňuje útoky na civilistov,“ dodala.