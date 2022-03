Pri útokoch na ukrajinské zdravotnícke zariadenia už zomrelo 9 ľudí

Ženeva 7. marca (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo pri 16 útokoch na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine, ku ktorým došlo od začiatku ruskej invázie z 24. februára do 3. marca. Potvrdila to v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), z ktorej vyhlásenia citovala agentúra Reuters.



WHO informovala, že okrem mŕtvych si tieto útoky vyžiadali aj 16 zranených, vrátane siedmich zdravotníkov.



"K 7. marcu WHO preverila 16 útokov na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine. Tieto útoky sa odohrali medzi 24. februárom a 3. marcom. Ďalšie takéto hlásené incidenty sa momentálne preverujú," uviedla WHO na Twitteri.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ešte v nedeľu na Twitteri bez bližších podrobností informoval, že došlo k niekoľkým takýmto útokom, ktoré predstavovali porušenie medzinárodného práva.



Šéf Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) Francesco Rocca v pondelok zdôraznil, že zdravotnícke zariadenia "sú chránené medzinárodným humanitárnym právom", no k útokom na ne aj tak opakovane dochádza, čo označil za "veľmi smutné".