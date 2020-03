Pri útokoch tureckých dronov zahynulo na severe Sýrie 19 vojakov

Bejrút 1. marca (TASR) - Pri útoku dronov tureckej armády, ktorý sa odohral v nedeľu v provincii Idlib na severozápade Sýrie, prišlo o život 19 vojakov sýrskej vládnej armády. Informovalo o tom v nedeľu Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Terčom útokov tureckých dronov boli konvoje sýrskej armády. K útokom došlo v oblasti Džabal az-Záwija a v blízkosti vojenskej základne neďaleko mesta Ma'arat an-Numán, uviedla s odvolaním na SOHR agentúra AFP.



Niekoľko hodín pred týmito útokmi turecká armáda zostrelila dva stíhacie bombardéry typu Suchoj Su-24 patriace sýrskemu letectvu, ktoré predtým údajne zaútočili na turecké lietadlá. Vyplýva to z vyjadrení tureckého ministerstva obrany a sýrskych aktivistov, ktoré priniesli tlačové agentúry AFP a TASS.



Správy o zostrelení lietadiel nad územím sýrskej provincie Idlib prišli v čase, keď Ankara oznámila pokračovanie cezhraničných zásahov namierených proti sýrskemu vládnemu režimu v reakcii na nálet z minulého štvrtka, pri ktorom zahynulo vyše 30 tureckých vojakov. Turecký minister obrany Hulusi Akar tak v nedeľu hovoril o "úspešnom pokračovaní operácie Jarný štít", pričom upozornil, že Turecko nemá "želanie ani úmysel" dostať sa do stretu s Ruskom, ktoré podporuje ofenzívu sýrskych vládnych síl v Idlibe.



Sýrske vládne sily podporované ruským letectvom začali vlani ofenzívu proti poslednej významnej bašte povstalcov, ktorou je región okolo mesta Idlib na severozápade krajiny. Turecko v tejto časti Sýrie podporuje určité povstalecké skupiny.



Konfrontácia medzi sýrskymi silami a Tureckom, ktoré je členom NATO, vyvoláva obavy z eskalácie konflikty a migračnej krízy podobnej tej, akú Európa zažila v roku 2015.



Turecké vedenie totiž zároveň s vojenskými operáciami na severe Sýrie začalo posielať tisíce migrantov k hraniciam s EÚ, pričom poukázalo na súvisiace záväzky zo strany Únie.



Turecký minister vnútra Süleyman Soylu napísal na Twitteri, že Ankara umožnila do nedeľňajšieho dopoludnia prekročiť hranice s krajinami EÚ celkove 76.358 migrantom. Susedné Grécko ani Bulharsko však podľa DPA príchod takéhoto počtu migrantov nehlásili.



Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v nedeľu oznámila, že na hraniciach EÚ s Tureckom vyhlásila stav "vysokej pohotovosti" a poskytuje podporu pohraničníkom v Grécku.



Ministri zahraničných vecí krajín EÚ chcú prerokovať situáciu okolo Turecka aj na neformálnom zasadnutí naplánovanom na budúci štvrtok a piatok v chorvátskej metropole Záhreb. Potvrdila to v sobotu hovorkyňa diplomatickej služby EÚ Virginie Battuová.