< sekcia Zahraničie
Pri útokoch údajne zahynuli členovia rodiny ajatolláha Chameneího
Portál The Times of Israel (TOI) uviedol, že zahynula aj manželka jedného z jeho synov, dovedna tak prišli o život štyria členovia jeho blízkej rodiny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 1. marca (TASR) - Najmenej traja členovia rodiny iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího prišli o život pri americko-izraelských vojenských úderoch na Irán. Uviedla to iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars, podľa ktorej zahynula Chameneího dcéra, zať a vnučka, píše TASR.
„Po nadviazaní kontaktu s informovanými zdrojmi v domácnosti najvyššieho vodcu bola správa o mučeníckej smrti dcéry, zaťa a vnučky revolučného vodcu, žiaľ, potvrdená,“ uviedla agentúra Fars a ďalšie iránske médiá.
Portál The Times of Israel (TOI) uviedol, že zahynula aj manželka jedného z jeho synov, dovedna tak prišli o život štyria členovia jeho blízkej rodiny.
Portál pripomína, že napriek týmto správam neboli bezprostredne známe žiadne oficiálne informácie o osude samotného Chameneího, ktorého už medzičasom vyhlásil za mŕtveho americký prezident Donald Trump - ten svoje tvrdenia zatiaľ konkrétne nepodložil.
„Po nadviazaní kontaktu s informovanými zdrojmi v domácnosti najvyššieho vodcu bola správa o mučeníckej smrti dcéry, zaťa a vnučky revolučného vodcu, žiaľ, potvrdená,“ uviedla agentúra Fars a ďalšie iránske médiá.
Portál The Times of Israel (TOI) uviedol, že zahynula aj manželka jedného z jeho synov, dovedna tak prišli o život štyria členovia jeho blízkej rodiny.
Portál pripomína, že napriek týmto správam neboli bezprostredne známe žiadne oficiálne informácie o osude samotného Chameneího, ktorého už medzičasom vyhlásil za mŕtveho americký prezident Donald Trump - ten svoje tvrdenia zatiaľ konkrétne nepodložil.