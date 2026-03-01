Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri útokoch údajne zahynuli členovia rodiny ajatolláha Chameneího

Pakistanskí šiitskí moslimovia sedia na ceste počas demonštrácie odsudzujúcej smrť iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri veľkom útoku Izraela a Spojených štátov v Lahore v Pakistane v nedeľu 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

Portál The Times of Israel (TOI) uviedol, že zahynula aj manželka jedného z jeho synov, dovedna tak prišli o život štyria členovia jeho blízkej rodiny.

Autor TASR
Teherán 1. marca (TASR) - Najmenej traja členovia rodiny iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího prišli o život pri americko-izraelských vojenských úderoch na Irán. Uviedla to iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars, podľa ktorej zahynula Chameneího dcéra, zať a vnučka, píše TASR.

Po nadviazaní kontaktu s informovanými zdrojmi v domácnosti najvyššieho vodcu bola správa o mučeníckej smrti dcéry, zaťa a vnučky revolučného vodcu, žiaľ, potvrdená,“ uviedla agentúra Fars a ďalšie iránske médiá.

Portál pripomína, že napriek týmto správam neboli bezprostredne známe žiadne oficiálne informácie o osude samotného Chameneího, ktorého už medzičasom vyhlásil za mŕtveho americký prezident Donald Trump - ten svoje tvrdenia zatiaľ konkrétne nepodložil.
