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Pri útokoch Ukrajiny na Rostovskú oblasť utrpelo zranenia sedem ľudí
Obe strany nasadzujú pri vzájomných útokoch obrovské množstvo dronov, keďže ich výroba je relatívne lacná a pri nasadení vo veľkom počte je ťažké ich zachytiť.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 29. augusta (TASR) - Najmenej sedem ľudí utrpelo zranenia pri ukrajinských dronových útokoch na Rostovskú oblasť na juhu Ruska, uviedli v sobotu tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Ako informovala štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na oblastného gubernátora Jurija Sľusara, do nemocnice boli prevezené dve deti, z ktorých jedno utrpelo veľmi vážne zranenia. Podľa správy v prístavnom meste Rostov nad Donom úlomky padajúcich dronov poškodili dva obytné domy.
Ukrajinské médiá informovali, že útoky spôsobili požiar v sklade predajcu elektroniky.
Agentúra DPA upozornila, že tieto správy nebolo možné nezávisle overiť.
Ukrajinské sily už týždne opakovane útočia na logistické centrá veľkých ruských spoločností. Medzi hlavné ciele patrili internetoví predajcovia Wildberries a Ozon. Tieto útoky spôsobili obrovské finančné škody.
Vedenie Kyjeva sa zároveň snaží ovplyvniť politickú náladu v Rusku pred parlamentnými voľbami, ktoré sú naplánované na 18. až 20. septembra.
Rusko a Ukrajina už niekoľko mesiacov zintenzívňujú útoky na veľké vzdialenosti a čoraz častejšie zasahujú civilnú infraštruktúru vrátane logistických skladov, ako aj ropných a prístavných zariadení. V dôsledku týchto útokov však narastá aj počet obetí medzi civilistami.
Obe strany nasadzujú pri vzájomných útokoch obrovské množstvo dronov, keďže ich výroba je relatívne lacná a pri nasadení vo veľkom počte je ťažké ich zachytiť.
Ako informovala štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na oblastného gubernátora Jurija Sľusara, do nemocnice boli prevezené dve deti, z ktorých jedno utrpelo veľmi vážne zranenia. Podľa správy v prístavnom meste Rostov nad Donom úlomky padajúcich dronov poškodili dva obytné domy.
Ukrajinské médiá informovali, že útoky spôsobili požiar v sklade predajcu elektroniky.
Agentúra DPA upozornila, že tieto správy nebolo možné nezávisle overiť.
Ukrajinské sily už týždne opakovane útočia na logistické centrá veľkých ruských spoločností. Medzi hlavné ciele patrili internetoví predajcovia Wildberries a Ozon. Tieto útoky spôsobili obrovské finančné škody.
Vedenie Kyjeva sa zároveň snaží ovplyvniť politickú náladu v Rusku pred parlamentnými voľbami, ktoré sú naplánované na 18. až 20. septembra.
Rusko a Ukrajina už niekoľko mesiacov zintenzívňujú útoky na veľké vzdialenosti a čoraz častejšie zasahujú civilnú infraštruktúru vrátane logistických skladov, ako aj ropných a prístavných zariadení. V dôsledku týchto útokov však narastá aj počet obetí medzi civilistami.
Obe strany nasadzujú pri vzájomných útokoch obrovské množstvo dronov, keďže ich výroba je relatívne lacná a pri nasadení vo veľkom počte je ťažké ich zachytiť.