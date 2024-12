Pri útokoch USA na pozície Islamského štátu zahynulo 12 teroristov

Washington 16. decembra (TASR) - Americké sily v pondelok podnikli viacero leteckých útokov v Sýrii. Zamerali sa na pozície teroristov z organizácie Islamský štát (IS), pričom usmrtili 12 jej bojovníkov. V pondelok o tom informovali americké ozbrojené sily. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.



"Údery na vodcov, bojovníkov a tábory IS sa uskutočnili v rámci prebiehajúcej misie, ktorej cieľom je rozvrátenie, rozloženie a porážka IS," uviedlo Centrálne velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) na sociálnych sieťach.



Cieľom operácie je podľa amerického velenia zabrániť "teroristickej skupine v uskutočňovaní vonkajších operácií a zabezpečiť, aby sa IS nemohla preskupiť v oblastiach strednej Sýrie".



AFP pripomína, že po páde režimu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada USA zintenzívnili útoky na pozície IS. Americký prezident Joe Biden po dobytí Damasku povstaleckými silami vyhlásil, že nedovolia teroristom z IS využiť mocenské vákuum, ktoré v Sýrii nastalo, a americkí vojaci preto aj naďalej zostanú na sýrskom území.



Na území Sýrie je nasadených približne 900 amerických vojakov, ktorí vedú bojové operácie proti IS. Umiestnení sú najmä základni at-Tanf v púšti pri hraniciach s Jordánskom a Irakom.



Koncom roka 2015 IS kontroloval veľké časti Sýrie a Iraku a pod faktickou vládou teroristov žili milióny ľudí. Organizáciu však v roku 2019 na Blízkom východe takmer úplne porazila medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi.