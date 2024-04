Pri útokoch v Belgorodskej oblasti zahynulo podľa Ruska 120 civilistov

Moskva 23. apríla (TASR) - V ruskej Belgorodskej oblasti údajne od začiatku vojny na Ukrajine zahynulo pri útokoch Kyjeva už 120 civilistov a ďalších 651 ľudí utrpelo zranenia. Tvrdí to gubernátor tejto oblasti hraničiacej s Ukrajinou Viačeslav Gladkov, informuje TASR na základe utorňajšej správy agentúry Reuters.



Medzi obeťami na životoch je podľa gubernátora aj 11 detí, pričom ďalších 51 utrpelo zranenia, z ktorých viaceré si vyžadovali amputácie končatín. "Situácia je mimoriadne náročná. Útoky pokračujú. Ľudia naďalej umierajú," uviedol Gladkov vo videu na platforeme Telegram. Obyvateľov oblasti zároveň nabádal k ostražitosti počas osláv nadchádzajúcej pravoslávnej Veľkej noci.



Ukrajinské sily útočili v poslednom roku na Belgorodskú oblasť viackrát, a to delostrelecky, dronmi či pomocou tzv. diverzantov, ktorí sa na územie Ruska pokúšali preniknúť z Ukrajiny a bojovať tam na strane ukrajinskej armády.



Kyjev tvrdí, že má právo zasiahnuť územie Ruska. Zároveň však popiera, že by útočil na civilistov. Spojené štáty sa pritom obávajú, že cezhraničné útoky by mohli spôsobiť ďalšiu eskaláciu. Rusko označuje použitie západných zbraní pri útokoch v Belgorodskej oblasti za dôkaz, že Západ je už v podstate účastníkom vojny na Ukrajine.