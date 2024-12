Pri útokoch v štáte Niger zahynulo najmenej 39 ľudí

Niamey 15. decembra (TASR) - Najmenej 39 ľudí zahynulo pri dvoch útokoch, ku ktorým došlo v uplynulých dňoch na západe afrického štátu Niger v blízkosti hraníc s Burkinou Faso, uviedlo v sobotu nigerské ministerstvo obrany. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"K dvom strašným tragédiám došlo v obciach Libiri a Kokorou, zločinci zahnaní do kúta neustálymi operáciami obranných a bezpečnostných síl začali útočiť na bezbrannú civilnú populáciu," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Výsledkom "barbarských činov" bolo 21 ľudí zabitých v Libiri a ďalších 18 v Kokorou, pričom medzi obeťami boli aj deti, dodalo. Operácie sa podľa neho konali od 12. do 14. decembra, podrobnosti o nich však neuviedlo.



Oba obce sa nachádzajú v pohraničnom regióne Tera, v oblasti hemžiacej sa bojovníkmi, ktorá bola v posledných dňoch vystavená obzvlášť krvavým džihádistickým útokom, dodáva AFP.



Hraničné územia medzi Nigerom, Mali a Burkinou Faso boli dlho úkrytom pre džihádistov napojených na teroristické organizácie Islamský štát (IS) a Al-Káidu, ktorí viedli povstaleckú vojnu proti vláde.