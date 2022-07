Pri útokoch žraloka v Egypte zahynuli Rakúšanka a Rumunka

Káhira 4. júla (TASR) — Dve ženy, Rakúšanka a Rumunka, prišli minulý týždeň v piatok o život pri útoku žraloka pri egyptskom pobreží Červeného mora. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na egyptské ministerstvo životného prostredia.



Obe ženy napadol žralok pri plávaní južne od letoviska Hurgada. Či išlo o toho istého jedinca, zatiaľ nie je známe.



Podľa agentúry APA v prípade Rakúšanky išlo o 68-ročnú ženu zo spolkovej krajiny Tirolsko, ktorá bola na dovolenke v Egypte. Pri útoku prišla o ruku a nohu a zomrela v nemocnici. Rakúske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo v nedeľu "úmrtie rakúskeho občana v Egypte", neuviedlo však ďalšie podrobnosti.



Rumunské ministerstvo zahraničných vecí s odvolaním sa na informácie získané od egyptských úradov potvrdilo v nedeľu agentúre AFP smrť rumunského občana, ktorú "zrejme" spôsobil útok žraloka pri Hurgade.



Úrady guvernorátu Červené more v piatok nariadil zatvorenie všetkých pláží v oblasti na tri dni.



Červené more je obľúbenou turistickou destináciou, kde sa bežne vyskytujú žraloky, no zriedkakedy útočia na ľudí, plávajúcich vo vymedzených oblastiach.



V roku 2018 tam pri útoku žraloka zahynul český turista, v roku 2015 bol obeťou turista z Nemecka. V roku 2010 sa počas piatich dní odohralo pri letovisku Šarm aš-Šajch päť útokov žraloka, pri ktorých prišiel o život nemecký občan a ďalší štyria zahraniční turisti utrpeli zranenia.



Egypt sa vo veľkej miere spolieha na príjmy z cestovného ruchu práve z oblasti Červeného mora, kam mieri približne 65 percent turistov, navštevujúcich túto krajinu.