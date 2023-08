Pri útoku dronom na severe Iraku prišli o život traja členovia PKK

Arbíl 24. augusta (TASR) - Pri útoku bezpilotného lietadla v v irackom autonómnom regióne Kurdistan prišli vo štvrtok o život traja členovia Strany kurdských pracujúcich (PKK). Uviedla to kurdská protiteroristická služba, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Vo vyhlásení sa uvádza, že "dron tureckej armády zasiahol vozidlo PKK" v okrese Sidakan a pri útoku zahynuli "predstaviteľ a dvaja bojovníci" skupiny.



K útoku došlo v čase, keď do Arbílu, hlavného mesta kurdskej autonómnej oblasti, zavítal turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Ten pricestoval na svoju prvú oficiálnu návštevu Iraku v utorok a plánuje sa stretnúť aj s kurdským prezidentom a premiérom.



Turecká armáda má v severnom Iraku desiatky základní a uskutočňuje letecké útoky a pozemné operácie proti PKK, ktorú Ankara a jej západní spojenci označujú za "teroristickú" skupinu.



Bagdad a Arbíl čelia obvineniam z ignorovania situácie v danom regióne, a to v záujme zachovania strategického spojenectva s Ankarou, keď narušenie suverenity Iraku a dôsledky napätej situácie pre civilné obyvateľstvo odsúdili len symbolicky.



Kancelária irackého premiéra Muhammada Súdáního 25. júla oznámila, že Irak navštívi v zatiaľ nestanovenom termíne turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.