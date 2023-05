Pri útoku dronom v Iraku prišli o život traja jezídski bojovníci

Ankara 16. mája (TASR) - Pri útoku bezpilotného lietadla v severnom Iraku prišli v utorok o život traja jezídski bojovníci napojení na Stranu kurdských pracujúcich (PKK), uviedol podľa agentúry AFP predstaviteľ irackých Kurdov.



Ide o ďalší zo série útokov pripisovaných Turecku a vykonaných v irackom autonómnom regióne Kurdistan, kde má PKK - ktorej bojovníci sú tureckí Kurdi - svoje tylové základne, dopĺňa TASR.



Turecká armáda má v severnom Iraku desiatky základní a uskutočňuje letecké útoky a pozemné operácie proti PKK, ktorú Ankara a jej západní spojenci označujú za "teroristickú" skupinu.



AFP vo svojej správe sumarizuje posledné útoky dronmi pripisované tureckej armáde, pričom spomína aj útok bezpilotných lietadiel zo 7. apríla, keď bolo terčom ich útoku okolie letiska Sulajmáníja, kde sa v tom čase nachádzal veliteľ Sýrskych demokratických síl (SDF), ktoré sú vedené Kurdmi a sú spojencami USA. Na letisku boli aj americkí vojaci. Zdroj z tureckého ministerstva obrany vtedy poprel akúkoľvek účasť tureckej armády na incidente.



Ankara 3. apríla zastavila prílety a odlety z letiska Sulajmáníja, a to najmenej do 3. júla, pričom sa odvolala na zvýšenú aktivitu PKK na letisku a v jeho okolí.



Turecko považuje SDF a jej hlavnú zložku, Ľudové obranné jednotky (YPG), za odnož PKK.



Bagdad a Arbíl, hlavné mesto irackého Kurdistanu, sú obviňované z ignorovania situácie v danom regióne, a to v záujme zachovania strategického spojenectva s Ankarou, keď narušenie suverenity Iraku a dôsledky napätej situácie pre civilné obyvateľstvo odsúdili len symbolicky.



AP pripomenula, že Turecko je jedným z hlavných obchodných partnerov vojnou zničeného Iraku a až do marca Arbíl vyvážal ropu do Turecka priamo, teda nezávisle od federálnej vlády v Bagdade.