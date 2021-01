Útoku džihádistov v Mali neprežili traja príslušníci OSN

Bamako/New York 13. januára (TASR) - Životy troch príslušníkov mierových síl OSN z Pobrežia Slonoviny si v stredu vyžiadal útok na konvoj vozidiel misie OSN, ktorý sa odohral neďaleko mesta Timbuktu v strednej časti afrického štátu Mali. Informovala o tom agentúra AFP.



Mierová misia MINUSMA vo svojom vyhlásení uviedla, že kolóna vozidiel šla po ceste spájajúcej mesto Douentza s mestom Timbuktu, keď jedno z áut narazilo do nastraženého výbušného zariadenia.



Ozbrojenci potom podľa vyhlásenia spustili paľbu do vojakov MINUSMA, pričom troch z nich zabili a ďalším šiestim spôsobili strelné zranenia.



MINUSMA uviedla, že mierovým silám OSN sa podarilo "zbabelých útočníkov" prinútiť k úteku.



Africký štát Mali sa snaží potlačiť džihádistické povstanie, ktoré vypuklo najskôr na severe krajiny, následne sa rozšírilo aj do strednej časti krajiny a preniklo už aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger.



Útoky džihádistických povstalcov si vyžiadali životy tisícov vojakov a civilistov. Časté sú aj útoky spáchané pomocou nastražených výbušnín. V posledných týždňoch si vyžiadali životy piatich francúzskych vojakov, ktorí pôsobili v Mali v rámci operácie Barkhane.



Francúzsko posilnilo vlani svoj kontingent v oblasti Sahelu o ďalších 600 vojakov, čím sa počet jeho príslušníkov zvýšil na približne 5100. Francúzski vojaci spolupracujú s ozbrojenými silami protiteroristickej skupiny G5 Sahel, ktorú tvoria krajiny Burkina Faso, Čad, Mali, Mauritánia a Niger.