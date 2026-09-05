< sekcia Zahraničie
Pri útoku ELN v meste Ocana zahynuli dvaja vojaci
Od nástupu do úradu De la Espriella zintenzívnil bombardovanie a pozemné operácie zamerané proti ozbrojeným skupinám.
Autor TASR
Bogota 5. septembra (TASR) - Kolumbijskí povstalci podnikli dronový útok na vojenskú posádku, pri ktorom zahynuli najmenej dvaja vojaci a ďalších päť utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prezident Abelardo de la Espriella, ktorý sa zaviazal tvrdo zakročiť proti zločinu, z útoku obvinil najväčšiu aktívnu ozbrojenú skupinu v krajine - Národnú oslobodzovaciu armádu (ELN).
„Hovorím k ELN úplne jasne: za každého policajta alebo vojaka, ktorého zabijete, proti vám nasadím všetku silu a prostriedky, ktoré má štát k dispozícii,“ napísal prezident vo svojom príspevku na platforme X.
K útoku došlo v meste Ocana, ktoré leží na severovýchode krajiny, kde vláda De la Espriellu v súčasnosti vedie vojenské operácie proti povstalcom.
Vojenský zdroj v tejto oblasti pre agentúru AFP uviedol, že pri útoku bolo použitých najmenej 20 dronov naložených výbušninami.
Od nástupu do úradu De la Espriella zintenzívnil bombardovanie a pozemné operácie zamerané proti ozbrojeným skupinám.
Prezident Abelardo de la Espriella, ktorý sa zaviazal tvrdo zakročiť proti zločinu, z útoku obvinil najväčšiu aktívnu ozbrojenú skupinu v krajine - Národnú oslobodzovaciu armádu (ELN).
„Hovorím k ELN úplne jasne: za každého policajta alebo vojaka, ktorého zabijete, proti vám nasadím všetku silu a prostriedky, ktoré má štát k dispozícii,“ napísal prezident vo svojom príspevku na platforme X.
K útoku došlo v meste Ocana, ktoré leží na severovýchode krajiny, kde vláda De la Espriellu v súčasnosti vedie vojenské operácie proti povstalcom.
Vojenský zdroj v tejto oblasti pre agentúru AFP uviedol, že pri útoku bolo použitých najmenej 20 dronov naložených výbušninami.
Od nástupu do úradu De la Espriella zintenzívnil bombardovanie a pozemné operácie zamerané proti ozbrojeným skupinám.