Pri útoku húsíov prišlo údajne o život desať jemenských vojakov

Saná 27. augusta (TASR) - Iránom podporovaní húsíjski povstalci zabili pri "prekvapivom útoku", ktorý podnikli po roku relatívneho pokoja, desať jemenských vojakov. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný vojenský zdroj.



K útoku húsíov prišlo v pohraničnej oblasti na juhu Jemenu medzi guvernorátmi Bajdá a Lahidž a zranenia pri ňom utrpelo ďalších 13 ľudí. O život pri ňom prišli aj štyria húsíovia a niekoľko ich utrpelo zranenia, uviedol nemenovaný zdroj. Povstalci bezprostredne útok nekomentovali.



Útok bol podľa zdroja zameraný na miesto, kde sa nachádza posádka separatistov, ktorí sa usilujú o vytvorenie nezávislého Južného Sudánu ako štátu, ktorý existoval do roku 1990.



Južnou oblasťou Jemenu otriasa v posledných mesiacoch násilie. Pri útokoch pripisovaných džihádistickej organizácii al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP) tam totiž zomrelo už niekoľko vojakov a bojovníkov verných jemenským separatistom.



AQAP je pritom považovaná Spojenými štátmi za jednu z najnebezpečnejších odnoží al-Káidy.



Jemen sa zmieta v občianskej vojne od roku 2014, keď Iránom podporovaní húsijskí povstalci obsadili hlavné mesto Saná, čím prinútili medzinárodne uznávanú vládu odísť do exilu.



O rok neskôr vstúpila do konfliktu na strane jemenskej vlády koalícia vedená Saudskou Arábiou a v nasledujúcich rokoch sa konflikt v Jemene zmenil na zástupnú vojnu medzi Saudskou Arábiou a Iránom, hlavným zahraničným podporovateľom húsíov.



Konflikt v Jemene spôsobil jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete a zabitých v ňom bolo viac ako 150.000 ľudí – ozbrojencov i civilistov.



Boje v Jemene sa však upokojili po tom, čo bolo vyjednané za pomoci OSN prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti vlani v apríli. Aj po vypršaní tejto dohody vlani v októbri však zastala situácia v krajine z veľkej časti pokojná, píše AFP.