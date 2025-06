Pri útoku Islamského štátu na konvoj zahynuli traja kurdskí militanti

Damask 1. júna (TASR) - Pri nedeľnom útoku teroristickej skupiny Islamský štát (IS) na severovýchode Sýrie zahynuli traja kurdskí militanti. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) kurdské sily sprevádzali konvoj prevážajúci ropu, ktorý smeroval na územia pod kontrolou vlády v Damasku. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Vo vyhlásení kurdská ozbrojená skupina Asajiš uviedla, že IS zasiahla konvoj na ceste medzi mestami Rakka a Hasaka. Útoky džihádistov sa podľa nej v tejto oblasti sa stupňujú.



AFP pripomína, že od pádu sýrskeho exprezidenta Bašára Asada IS zintenzívňuje útoky na kurdské milície. V piatok sa tiež prihlásil k dvom útokom na juhu Sýrie. Podľa SOHR išlo o prvý útok teroristov na sily spriaznené s novou sýrskou vládou.



IS v minulosti kontroloval veľké časti Sýrie a Iraku, na ktorých území vyhlásil kalifát. Pod faktickou vládou teroristov žili milióny ľudí a dobyť sa im podarilo aj veľké mestá ako Mósul alebo Rakka. Teroristickú organizáciu v roku 2019 na Blízkom východe takmer úplne porazila medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi. Americké orgány varovali, že po páde Asada sa skupina môže pokúsiť využiť mocenské vákuum v Sýrii.