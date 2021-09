Pri útoku Islamského štátu v Iraku zahynulo 13 policajtov

Kirkúk 5. septembra (TASR) - Trinásť irackých policajtov zahynulo pri nedeľňajšom útoku extrémistov z Islamského štátu (IS) na kontrolné stanovište na severe Iraku. Informovala o tom agentúra AFP.



K útoku došlo v okrese mesta Rašád zhruba 65 kilometrov južne od Kirkúku krátko po polnoci miestneho času. Podľa irackých úradov sa pri útoku zranili aj traja príslušníci bezpečnostných zložiek.



Irak v roku 2017 vyhlásil víťazstvo nad IS, avšak niektoré jeho bunky sú aktívne i naďalej, a to najmä v púštnych oblastiach. Terčami útokov militantov sa stávajú aj americké objekty v Bagdade. Odkedy však skupiny podporované Iránom vyhlásili neoficiálne prímerie, frekvencia týchto útokov sa znížila.



Islamský štát sa prihlásil k bombovému útoku na predmestí Bagdadu, ktorý si 19. júla vyžiadal najmenej 30 obetí a desiatky zranených. K útoku došlo na trhovisku vo štvrti Madínat as-Sadr.



USA majú v Iraku momentálne rozmiestnených asi 2500 vojakov, ktorí sú súčasťou kontingentu 3500 príslušníkov medzinárodnej koalície založenej v roku 2014 na boj proti IS.