Pri útoku Izraela zomrel v Libanone vysokopostavený veliteľ Hizballáhu

Bejrút 3. júla (TASR) - Pri izraelskom útoku zomrel v stredu na juhu Libanonu vysokopostavený veliteľ šiitskeho hnutia Hizballáh. Od vlaňajšieho októbra ide údajne o jedného z najvyššie postavených predstaviteľov tohto hnutia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na dva nemenované zdroje z oblasti bezpečnosti.



Hizaballáh vo vyhlásení veliteľa identifikoval ako Muhammada Násira a vyhlásil ho za mučeníka. Neposkytol však bližšie informácie. Izraelská armáda sa k správam o úmrtí veliteľa zatiaľ nevyjadrila.



Podľa nemenovaných zdrojov z oblasti bezpečnosti zomrel Násir pri útoku Izraela pri juholibanonskom meste Súr. Podľa jedného so zdrojov zomrel pri útoku aj jeden ďalší bojovník Hizballáhu a civilista.



Zdroje uviedli, že Nasír mal rovnakú hodnosť a bol pre hnutie rovnako dôležitý ako veliteľ Sámi Abdalláh, ktorý zomrel pri útoku Izraela v júni. V reakcii na Abdalláhovu smrť hnutie podniklo doposiaľ najväčší dronový a raketový útok na Izrael.



Medzi Izraelom a Hizballáhom prichádza od začiatku vojny v Pásme Gazy vlani v októbri takmer denne k cezhraničných prestrelkám. Tie vyvolali obavy z vypuknutia rozsiahlejšieho konfliktu a podnietili USA začať diplomatické snahy o upokojenie napätia.



Izraelský minister obrany Joav Galant pritom v stredu uviedol, že izraelské sily by mohli proti Hizballáhu podniknúť akékoľvek nevyhnutné kroky. Izrael však podľa neho preferuje urovnanie prostredníctvom dohody.



"Hizballáh zasahujeme veľmi tvrdo každý deň. Dosiahneme tiež stav plnej pripravenosti podniknúť akékoľvek potrebné kroky v Libanone alebo dosiahnuť dohodu z pozície sily. Preferujeme dohodu, no ak nás k tomu realita prinúti, vieme, ako bojovať," vyhlásil Galant.



Nepriateľské akcie medzi Izraelom a Hizballáhom si už na oboch stranách vyžiadali mnoho obetí a tisíce ľudí kvôli nim museli opustiť svoje domovy.



Izraelské útoky si podľa údajov Reuters vyžiadali už životy vyše 300 bojovníkov Hizballáhu a takmer 90 civilistov. Izrael uvádza, že v dôsledku útokov z Libanonu zahynulo už 18 jeho vojakov a desať civilistov.