Pri útoku izraelskej armády prišiel o život vplyvný spojenec Hamasu

Bejrút 22. júna (TASR) - Pri útoku izraelskej armády vo východnom Libanone prišiel v sobotu o život vodca libanonskej odnože islamistickej skupiny Džamá Islámíja, ktorá je spojencom palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. S odvolaním sa na libanonské zdroje o tom informovala agentúra AFP.



Od 7. októbra 2023, keď po teroristickom vpáde palestínskych kománd na juh Izraela vypukla vojna medzi ním a Hamasom, vplyvné libanonské hnutie Hizballáh a ďalšie skupiny spojené s palestínskymi militantmi podnikajú prakticky denne útoky na pohraničné oblasti na severe Izraela. Izraelská armáda v odvete útočí na tie miesta v Libanone, z ktorých bolo územie Izraela ostreľované.



Pri sobotňajšom útoku prišiel o život vodca jednotiek al-Fadžr Ajmán Ghutmí. K útoku došlo v západnej časti údolia Bikáa a asi desať kilometrov od hranice so Sýriou.



Jednotky Fadžr boli ako ozbrojené krídlo hnutia Džamá Islámíja založené v roku 1982 na boj proti izraelskej invázii do Libanonu. Táto formácia sa odvtedy prihlásila k zodpovednosti za viaceré útoky proti Izraelu vrátane spoločných operácií s Hamasom v Libanone. Odhaduje sa, že má asi 500 príslušníkov.



Izraelská armáda v súvislosti s útokom informovala, že jej lietadlo vykonalo "presný úder v oblasti Bikáa v Libanone s cieľom zlikvidovať teroristu" Ajmána Ghutmího, ktorý údajne dodal zbrane Hamasu a formácii Džamá Islámíja v Libanone a bol zapojený do propagácie a vykonávania teroristických aktivít proti Izraelu.



Samotná skupina Džamá Islámíja, ktorá od 7. októbra prišla pri útokoch v Libanone o sedem svojich príslušníkov, nateraz neoznámila žiadne úmrtia zo soboty. Naposledy sa tak stalo 26. apríla, keď uviedla, že dvaja z vodcov skupiny boli zabití pri izraelskom útoku vo východnom Libanone.



Viac ako osem mesiacov prestreliek a útokov v izraelsko-libanonskom pohraničí si podľa AFP vyžiadalo v Libanone najmenej 480 obetí, väčšinou militantov. O život však prišlo aj najmenej 93 civilistov.



Na izraelskej strane zahynulo podľa izraelských úradov najmenej 15 vojakov a 11 civilistov.



Zvýšené napätie, ktoré na izraelsko-libanonskej hranici badať v posledných dňoch, vyvolalo obavy z rozšírenia tohto konfliktu, doplnila AFP.