< sekcia Zahraničie
Pri útoku militantov v Pakistane zahynulo najmenej osem ľudí
Podľa polície z auta pred odpálením bomby vystúpili štyria útočníci a zapojili sa do intenzívnej prestrelky s vojakmi.
Autor TASR
Islamabad 30. septembra (TASR) - Pred veliteľstvom pakistanských polovojenských bezpečnostných síl v meste Kvéta na juhozápade krajiny odpálili militanti v aute bombu. Pri incidente zahynulo najmenej osem ľudí a niekoľko ďalších utrpelo zranenia, uviedli tamojšie úrady. TASR správu prebrala z agentúry AP.
Podľa polície z auta pred odpálením bomby vystúpili štyria útočníci a zapojili sa do intenzívnej prestrelky s vojakmi.
Obyvatelia uviedli, že výbuch bol veľmi silný a bolo ho počuť aj z niekoľkých kilometrov. Na miesto incidentu prišli sanitky a záchranári odviezli zranených do blízkych nemocníc.
K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil, podľa AP však podozrenie pravdepodobne padne na separatistické skupiny, ktoré často útočia na civilistov a bezpečnostné sily v provincii Balúčistán, ktorej hlavným mestom je práve Kvéta.
Podľa šéfa zdravotníctva v provincii počet obetí môže ešte stúpať. Na záberoch miestnych televíznych kanálov vidno rozbité okná okolitých budov a poškodené autá v blízkosti miesta výbuchu.
„Teroristi nemôžu zlomiť odhodlanie národa zbabelými činmi a obete nášho ľudu a bezpečnostných síl nebudú márne,“ uviedol predseda miestnej vlády v Balúčistáne vo vyhlásení. Podľa neho sa ozbrojeným zložkám podarilo zabiť všetkých štyroch páchateľov. Dodal, že jeho vláda je naďalej odhodlaná urobiť z provincie pokojné a bezpečné miesto.
Podľa polície z auta pred odpálením bomby vystúpili štyria útočníci a zapojili sa do intenzívnej prestrelky s vojakmi.
Obyvatelia uviedli, že výbuch bol veľmi silný a bolo ho počuť aj z niekoľkých kilometrov. Na miesto incidentu prišli sanitky a záchranári odviezli zranených do blízkych nemocníc.
K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil, podľa AP však podozrenie pravdepodobne padne na separatistické skupiny, ktoré často útočia na civilistov a bezpečnostné sily v provincii Balúčistán, ktorej hlavným mestom je práve Kvéta.
Podľa šéfa zdravotníctva v provincii počet obetí môže ešte stúpať. Na záberoch miestnych televíznych kanálov vidno rozbité okná okolitých budov a poškodené autá v blízkosti miesta výbuchu.
„Teroristi nemôžu zlomiť odhodlanie národa zbabelými činmi a obete nášho ľudu a bezpečnostných síl nebudú márne,“ uviedol predseda miestnej vlády v Balúčistáne vo vyhlásení. Podľa neho sa ozbrojeným zložkám podarilo zabiť všetkých štyroch páchateľov. Dodal, že jeho vláda je naďalej odhodlaná urobiť z provincie pokojné a bezpečné miesto.