Pri útoku militantov v Pakistane zahynulo 8 ľudí a 35 utrpelo zranenia
Incidentu predchádzalo v uplynulých dňoch niekoľko ďalších útokov, pri ktorých zahynulo takmer 30 ľudí.
Autor TASR
Islamabad 15. mája (TASR) - Do základne na severozápade Pakistanu narazili militanti autom naloženom výbušninami a vzápätí spustili paľbu. Útok si v noci na piatok vyžiadal najmenej osem mŕtvych, ďalších 35 osôb utrpelo zranenia, uviedli v piatok dva bezpečnostné zdroje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Incidentu predchádzalo v uplynulých dňoch niekoľko ďalších útokov, pri ktorých zahynulo takmer 30 ľudí. Výbušná situácia môže viesť k eskalácii napätia medzi Pakistanom a Afganistanom, keďže Islamabad obviňuje susednú krajinu z ukrývania militantných skupín. Vláda Talibanu v Kábule tieto obvinenia odmieta.
Na záberoch zo základne v horskej oblasti na hraniciach s Afganistanom vidieť, ako výbuch zničil časť budovy a zvyšok stavby poškodili plamene. „Teroristi zaútočili najskôr dronmi a následne do budovy narazilo auto s výbušninami, pričom došlo k silnému výbuchu,“ uviedol jeden z predstaviteľov. „Ozbrojení teroristi neskôr vnikli do tábora a spustili bezohľadnú paľbu,“ spresnil. Súčasne poukázal na to, že základňa patrí ku kľúčovým bodom slúžiacim na odrážanie cezhraničných úderov.
Obidva zdroje potvrdili, že bezpečnostné zložky v oblasti zlikvidovali militantov. Pakistanská armáda sa k incidentu nevyjadrila.
K útoku sa vo vyhlásení prihlásila odštiepenecká skupina Pakistanského Talibanu, známa aj ako Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP). Podľa pakistanskej vlády, TPP sídli v Afganistane a pre provinciu Balúčistan sa pokúša získať nezávislosť. Kábul opakovane poprel, že by umožňoval militantným skupinám útočiť zo svojho územia na Pakistan.
