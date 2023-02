Pri útoku militantov v Sýrii zahynulo najmenej 53 ľudí

Bejrút 17. februára (TASR) - Najmenej 53 ľudí zahynulo v piatok v strednej Sýrii pri útoku pripisovanému militantom z džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Uviedli to sýrske štátne médiá, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Pri útoku teroristov z IS juhozápadne od mesta as-Suchna bolo zabitých 53 občanov, ktorí hľadali hľuzovky," oznámila sýrska štátna televízia. O útoku informovalo i Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Riaditeľ miestnej nemocnice v rozhovore pre provládne rádio Šám FM uviedol, že medzi obeťami je 46 civilistov a sedem vojakov.



V uplynulých rokoch sa zberači hľuzoviek stali terčom útokov v centrálnych, severovýchodných i východných oblastiach Sýrie. Šestnásť ľudí, prevažne civilistov, zahynulo pri podobnom útoku minulý týždeň v sobotu, napísalo SOHR.



Väčšina džihádistov z IS sa v Sýrii stiahla do úkrytov v púšti po tom, ako v marci 2019 prišli po vojenskom útoku podporovanom koalíciou vedenou USA o posledné časti územia, ktoré ovládali. Odvtedy zvyknú útočiť na sýrske vládne jednotky i Kurdov, pričom útoky podnikajú i v susednom Iraku.