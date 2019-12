ŠESŤ MŔTVYCH: Zaútočili na auto japonskej mimovládnej organizácie

Kábul 4. decembra (TASR) - Šesť ľudí prišlo v stredu na východe Afganistanu o život, keď neznámi ozbrojenci spustili streľbu na vozidlo patriace japonskej mimovládnej organizácií PMS. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa príslušné úrady.



K útoku došlo v meste Džalálábád v provincii Nangarhár, napísal na Twitteri hovorca guvernéra tejto provincie.



Pri útoku podľa agentúry AFP zahynul aj Tecu Nakamura, japonský humanitárny pracovník, ktorý stojí na čele uvedenej mimovládky.



Podľa tamojších úradov cestoval Nakamura do dediny Chéva, kde chcel navštíviť zavlažovací projekt zameraný na skvalitnenie poľnohospodárstva v provincii.



Japonský lekár pôsobil v provincii už desiatky rokov, za čo nedávno získal aj čestné afganské občianstvo.



K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil.



Provincia Nangarhár, ktorá má dlhé spoločné hranice s Pakistanom, roky slúžila ako hlavná bašta džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Afganistane. Afganská odnož Talibanu, ktorá bojuje s IS i vládou o kontrolu nad krajinou, účasť na útoku poprela.