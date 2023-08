Pri útoku na Černihiv na severe Ukrajiny zahynulo päť ľudí

Kyjev/Londýn 19. augusta (TASR) - Pri útoku ruskej armády na mesto Černihiv na severe Ukrajiny prišlo v sobotu o život päť ľudí, informovala na svojom webe britská stanica BBC. Minister vnútra Ihor Klymenko v statuse na platforme Telegram dodal, že zranených bolo 37 ľudí vrátane 11 detí.



O útoku na Černihiv na sociálnych sieťach informoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom spresnil, že ruská armáda zasiahla hlavné námestie vrátane činoherného divadla a univerzity.



"Námestie, polytechnická univerzita, divadlo. Obyčajná sobota, ktorú Rusko premenilo na deň bolesti a straty. Sú tu mŕtvi, sú tu zranení," napísal v statuse na platforme Telegram.



BBC dodala, že v budove divadla sa práve koná výstava výrobcov dronov.



Gubernátor Černihivskej oblasti Viačeslav Čaus predtým informoval, že centrum mesta bolo pravdepodobne zasiahnuté balistickou raketou. Ľudí vyzval, aby "zostali v úkrytoch".



V celej oblasti bol vyhlásený letecký poplach. Velenie ukrajinských vzdušných síl varovalo, že ruská armáda by mohla do útokov nasadiť drony.



Černihiv leží približne 150 kilometrov severne od Kyjeva smerom k hraniciam s Bieloruskom. Ruské jednotky do tohto mesta vstúpili, keď 24. februára 2022 vtrhli na Ukrajinu z viacerých smerov vrátane toho z Bieloruska. Ukrajinské jednotky potom nepriateľských vojakov vytlačili.



Odvtedy bol sever Ukrajiny bol do značnej miery ušetrený od prudkých bojov, aké naďalej zúria na východe a juhu.