Pri útoku na nemocnicu v Kábule zabili významného veliteľa Talibanu

Kábul 3. novembra (TASR) - Jeden z významných talibanských veliteľov Hamdulláh Muchlis zahynul, keď so svojimi mužmi zasahoval pri utorkovom útoku extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) na vojenskú nemocnicu v Kábule. Podľa agentúry AFP to v stredu oznámilo samotné hnutie Taliban.



Muchlis bol členom extrémistickej siete Hakkáníovcov a dôstojníkom elitnej brigády Badr. Je doteraz najvyššie postaveným predstaviteľom Talibanu, ktorý bol zabitý odvtedy, čo sa talibovia zmocnili afganskej metropoly Kábul.



"Keď bol veliteľ kábulských jednotiek Hamdulláh Muchlis informovaný, že na Nemocnicu Sardára Mohammada Dáúda Chána zaútočili, okamžite vyrazil na miesto," uviedol tlačový odbor Talibanu s tým, že onedlho nato sa talibovia dozvedeli, že Muchlis bol v boji zabitý.



Útok na vojenskú kliniku v Kábule spustil samovražedný atentátnik, ktorý sa odpálil pred vstupom do nemocnice, do ktorej potom vtrhla skupina ozbrojencov. K útoku sa prihlásila afganská odnož IS, známa pod označením Islamský štát-Chorásán (IS-K). Podľa nej akciu vykonalo päť jej bojovníkov.



Nemenovaný predstaviteľ afganského ministerstva zdravotníctva pre AFP uviedol, že do nemocníc v Kábule priviezli po útoku 19 mŕtvych a okolo 50 zranených. Taliban takýto vysoký počet obetí nepriznal a uviedol len, že o život prišli dvaja bojovníci Talibanu, dve ženy a jedno dieťa.