Pri útoku na katolícky kostol v Nigérii zahynulo množstvo veriacich

Lagos 5. júna (TASR) - Ozbrojení muži vtrhli v nedeľu s výbušninami do katolíckeho kostola na juhozápade Nigérie a zabili "množstvo" veriacich, oznámila miestna vláda a polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



K incidentu v kostole svätého Františka v nigérijskom meste Owo v štáte Ondo prišlo počas rannej omše. Podľa agentúry AFP sú pritom takéto útoky na juhozápade Nigérie veľmi ojedinelé, keďže džihádisti a kriminálne skupiny operujú zväčša v iných častiach krajiny.



K útoku sa doposiaľ neprihlásila žiadna skupina.



Motív páchateľov a ani počet obetí neboli bezprostredne po incidente známe. "Stále je príliš skoro na to, aby sme dokázali určiť koľko ľudí zahynulo, no o život prišlo mnoho veriacich a ďalší utrpeli zranenia," uviedla hovorkyňa miestnej polície Ibukun Odunlamiová.



Podľa očitej svedkyne incidentu, ktorú AFP oslovila, pri útoku zahynulo najmenej 20 ľudí. Žena tiež uviedla, že pri vchode do kostola spozorovala najmenej piatich ozbrojených mužov predtým, ako sa stiahla do bezpečia. Podľa zdrojov agentúry AP však mohlo pri útoku zahynúť až 50 ľudí.



Nigérijský prezident Muhammadu Buhari odsúdil tento čin ako "ohavné zabíjanie veriacich". Guvernér nigérijského štátu Ondo, Oluwarotimi Akeredolu, zase označil vo vyhlásení tento incident za "hnusný a neľudský útok", pričom vyzval bezpečnostné zložky, aby vypátrali útočníkov.



Ozbrojené a bombové útoky sa vyskytujú v štáte Ondo veľmi zriedkavo, no nigérijská armáda bojuje už 12 rokov proti povstaniu džihádistov na severovýchode krajiny.