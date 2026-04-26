Pri útoku na Kryme dostali zásah tri vojenské lode i lietadlo MiG-31
Ruská armáda útok na námornú základňu a letisko na Kryme nepotvrdila.
Autor TASR
Kyjev 26. apríla (TASR) – Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) v nedeľu informovala, že jej drony počas útoku na námornej základni v Sevastopole na Ruskom anektovanom Kryme zasiahli tri vojenské lode. Ide o veľkú výsadkovú loď Jamal, výsadkovú loď Fiľčenkov a prieskumnú loď Ivan Churs. S odvolaním sa na vyhlásenie SBU o tom informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Okrem toho zásah údajne dostalo aj výcvikové centrum ruskej Čiernomorskej flotily Lukomka, veliteľstvo rádiotechnického prieskumu protivzdušnej obrany a radarová stanica Mys-M1.
Terčom ďalšieho útoku bola podľa SBU letecká základňa Belbek, kde sa údajne podarilo zasiahnuť stíhacie lietadlo MiG-31, ako aj technické zázemie letiska.
Ide o druhú operáciu SBU proti lodiam ruskej Čiernomorskej flotily za relatívne krátky čas - pri predchádzajúcom útoku z 18. apríla boli podľa tvrdenia SBU poškodené tiež tri plavidlá.
Úrady v Sevastopole v nedeľu ráno informovali o jednom z najmasívnejších dronových útokov na mesto za posledné obdobie. Podľa proruského gubernátora Michaila Razvozžajeva zahynul pri ňom jeden muž a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia.
Ruská armáda útok na námornú základňu a letisko na Kryme nepotvrdila.
Rusko anektovalo Krymský polostrov v roku 2014 a po začiatku invázie vo februári 2022 ho využíva na útoky proti Ukrajine. Ukrajina odpovedá protiútokmi.
