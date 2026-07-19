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Pri útoku na Kyjev bol zničený závod na výrobu munície a viest
Ruská armáda tvrdí, že pri masívnom útoku na Kyjev a Kyjevskú oblasť zasiahla v noci na nedeľu podniky ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a logistické centrá.
Autor TASR
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Kyjev 19. júla (TASR) - Ruská armáda v noci na nedeľu pri svojom útoku na Kyjev zasiahla aj závod na výrobu munície a nepriestrelných viest. S odvolaním sa na zakladateľa spoločnosti UKRTAC Severiona Dangadzeho o tom informovala britská stanica BBC.
UKRTAC je ukrajinský výrobca vojenskej munície, prostriedkov osobnej balistickej ochrany vrátane nepriestrelných viest, taktických batohov a cestovných tašiek.
„V dôsledku priameho zásahu rakety bola továreň Ukrtac a naše sklady úplne zničené,“ napísal Dangadze v príspevku na sociálnej sieti Facebook. Dodal, že útok na výrobný závod si nevyžiadal obete na životoch ani zranených a „to je najdôležitejšie.“
Ruská armáda tvrdí, že pri masívnom útoku na Kyjev a Kyjevskú oblasť zasiahla v noci na nedeľu podniky ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a logistické centrá.
Podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany terčom útokov boli podniky Artem a Meridian vyrábajúce komponenty pre ukrajinské raketové systémy, terminál kuriérskej spoločnosti Nova pošta využívaný údajne na skladovanie a prepravu tovaru s dvojakým využitím, ako aj závod spoločnosti Oakline vyrábajúcej komponenty pre bezpilotné lietadlá Deep Strike.
Kyjevské úrady naopak informovali o poškodení obchodného centra, obytných aj administratívnych budov, kina, skladového komplexu v Bučanskom okrese a vestibulu stanice metra. Útoky si vyžiadali život 89-ročnej ženy a najmenej 15 zranených.
Podľa ukrajinských vzdušných síl Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu 41 rakiet vrátane 25 balistických striel Iskander-M/S-400 a vyslalo 125 dronov. Protivzdušná obrana zostrelila 17 rakiet a 108 dronov. Zásahy 23 rakiet a desiatich útočných dronov zaznamenali na 20 miestach.
UKRTAC je ukrajinský výrobca vojenskej munície, prostriedkov osobnej balistickej ochrany vrátane nepriestrelných viest, taktických batohov a cestovných tašiek.
„V dôsledku priameho zásahu rakety bola továreň Ukrtac a naše sklady úplne zničené,“ napísal Dangadze v príspevku na sociálnej sieti Facebook. Dodal, že útok na výrobný závod si nevyžiadal obete na životoch ani zranených a „to je najdôležitejšie.“
Ruská armáda tvrdí, že pri masívnom útoku na Kyjev a Kyjevskú oblasť zasiahla v noci na nedeľu podniky ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a logistické centrá.
Podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany terčom útokov boli podniky Artem a Meridian vyrábajúce komponenty pre ukrajinské raketové systémy, terminál kuriérskej spoločnosti Nova pošta využívaný údajne na skladovanie a prepravu tovaru s dvojakým využitím, ako aj závod spoločnosti Oakline vyrábajúcej komponenty pre bezpilotné lietadlá Deep Strike.
Kyjevské úrady naopak informovali o poškodení obchodného centra, obytných aj administratívnych budov, kina, skladového komplexu v Bučanskom okrese a vestibulu stanice metra. Útoky si vyžiadali život 89-ročnej ženy a najmenej 15 zranených.
Podľa ukrajinských vzdušných síl Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu 41 rakiet vrátane 25 balistických striel Iskander-M/S-400 a vyslalo 125 dronov. Protivzdušná obrana zostrelila 17 rakiet a 108 dronov. Zásahy 23 rakiet a desiatich útočných dronov zaznamenali na 20 miestach.