Pri útoku na letisko v Bagdade bolo zranených päť ľudí
Iracké ministerstvo spravodlivosti v nedeľu varovalo, že útoky v blízkosti letiska ohrozujú bezpečnosť centrálnej väznice Karch.
Autor TASR
Bagdad 15. marca (TASR) — Päť ľudí utrpelo zranenia pri nedeľňajšom raketovom útoku na medzinárodné letisko v Bagdade, kde sa nachádza aj americký diplomatický objekt, ktorý bol zasiahnutý v stredu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na iracké úrady.
Na letisko a jeho okolie cielilo celkovo päť rakiet, ktoré okrem iného zasiahli odsoľovacie zariadenie, zatiaľ čo ďalšie dopadli do blízkosti väznice, kde sú zadržiavaní predpokladaní členovia teroristickej organizácie Islamský štát (IS), a irackej leteckej základne.
Pri tomto útoku boli zranení štyria zamestnanci letiska a jeden technik. Príslušníci bezpečnostných zložiek zaistili juhozápadne od Bagdadu odpaľovaciu rampu použitú pri útoku, dodali úrady.
Bezpečnostné zdroje pre agentúru AFP uviedli, že v blízkosti letiska boli zostrelené aj tri drony.
Súčasťou bagdadského letiska je rozsiahly vojenský komplex, ktorý je rozdelený na niekoľko častí využívaných irackou armádou a bezpečnostnými zložkami, ako aj americkým centrom diplomatickej podpory.
Po začiatku amerických a izraelských útokov na Irán pred vyše dvoma týždňami Irak uzavrel svoj vzdušný priestor a pozastavil leteckú dopravu. Americké základne v Iraku i letisko v Bagdade sú odvtedy denne terčom raketových a dronových útokov, ku ktorým sa hlásia ozbrojené skupiny podporované Teheránom.
Iracké ministerstvo spravodlivosti v nedeľu varovalo, že útoky v blízkosti letiska ohrozujú bezpečnosť centrálnej väznice Karch, kde sú umiestnené tisíce predpokladaných členov IS, ktorí tam boli nedávno prepravení zo Sýrie.
