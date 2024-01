Pri útoku na Libanon prišiel o život významný príslušník Hizballáhu

Bejrút/Tel Aviv 9. januára (TASR) - Pri útoku v južnom Libanone prišiel v utorok o život ďalší kľúčový príslušník šiitskej proiránskej militantnej strany Hizballáh. Informovali o tom izraelské médiá.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že zabitý Alí Husajn Bardží nesie zodpovednosť za desiatky útokov dronmi, ktorým je pohraničná oblasť na severe Izraela vystavená prakticky denne od 8. októbra - dňa nasledujúceho po tom, ako komandá palestínskeho islamistického hnutia Hamas podnikli vpád na juh Izraela, terorizovali a vraždili tam obyvateľstvo a do Pásma Gazy zavliekli vyše 200 rukojmeníkov.



Tlačová kancelária hnutia Hizballáhu potvrdila Bardžího smrť, pričom však poprela, že bol veliteľom hnutia. Izraelská armáda útok, ktorý jej je pripisovaný, nekomentovala.



Očitý svedok agentúre DPA povedal, že v čase útoku bol Bardží v aute na ceste na pohreb prominentného veliteľa Hizballáhu Wissáma at-Tawíla, ktorý prišiel o život v pondelok pri útoku v južnom Libanone. Aj tento útok je pripisovaný izraelskej armáde.



Niekoľko hodín pred útokom na Bardžího boli zabití najmenej traja ďalší príslušníci Hizballáhu, keď na auto, v ktorom sa viezli, zaútočil streľbou údajne izraelský dron.



Medzičasom Hizballáh oznámil, že v odvete za smrť týchto svojich príslušníkov podnikol dronový útok na vojenskú základňu v lokalite Cfat v severnom Izraeli.



Izraelské médiá zverejnili videozáznam z miesta incidentu a napísali, že výbuch dronu spôsobil len materiálne škody.



Izraelská armáda podľa DPA oznámila, že v utorok opäť došlo k raketovým útokom z Libanonu na izraelské pohraničné územie.



Podľa informácií z libanonských bezpečnostných kruhov izraelské jednotky v utorok v odvete za to ostreľovali dediny na juhu Libanonu.