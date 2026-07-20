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Pri útoku na loď pri Odese zahynuli štyria občania Indie
Na palube bolo 17 členov posádky vrátane piatich Indov.
Autor TASR
Naí Dillí 20. júla (TASR) - Indické ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že štyria štátni príslušníci Indie zahynuli pri útokoch na obchodnú loď neďaleko ukrajinského prístavného mesta Odesa. Ďalšia osoba je v nemocnici v kritickom stave, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Rezort diplomacie odsúdil tento útok na plavidlo Golden Leo, ku ktorému podľa neho došlo, keď loď opúšťala prístav v Odese. Na palube bolo 17 členov posádky vrátane piatich Indov.
„Na základe dostupných informácií štyria občania Indie tragicky prišli o život, zatiaľ čo jeden je hospitalizovaný v kritickom stave,“ uviedlo indické ministerstvo vo vyhlásení.
Ukrajinskí predstavitelia v pondelok oznámili, že pri ruskom raketovom útoku na loď prevážajúcu kukuricu neďaleko prístavu v Odese zahynulo desať osôb. Podľa agentúry Reuters išlo o najsmrteľnejší útok v Čiernom mori za uplynulé týždne.
Loď sa plavila pod vlajkou Guiney-Bissau a nachádzala sa na nej posádky z Indie a Sýrie. Rusko v nedeľu toto plavidlo zasiahlo tromi raketami v dôsledku čoho vypukol požiar. Počas celej noci následne prebiehali pátracie a záchranné akcie. Úradom sa podarilo zachrániť osem ľudí, no zároveň našli pozostatky ďalších desiatich.
Moskva a Kyjev v súčasnosti zintenzívňujú údery v Čiernom a Azovskom mori a zameriavajú sa na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami obilia a útoky na tejto trase vyvolávajú obavy o dodávky.
Rezort diplomacie odsúdil tento útok na plavidlo Golden Leo, ku ktorému podľa neho došlo, keď loď opúšťala prístav v Odese. Na palube bolo 17 členov posádky vrátane piatich Indov.
„Na základe dostupných informácií štyria občania Indie tragicky prišli o život, zatiaľ čo jeden je hospitalizovaný v kritickom stave,“ uviedlo indické ministerstvo vo vyhlásení.
Ukrajinskí predstavitelia v pondelok oznámili, že pri ruskom raketovom útoku na loď prevážajúcu kukuricu neďaleko prístavu v Odese zahynulo desať osôb. Podľa agentúry Reuters išlo o najsmrteľnejší útok v Čiernom mori za uplynulé týždne.
Loď sa plavila pod vlajkou Guiney-Bissau a nachádzala sa na nej posádky z Indie a Sýrie. Rusko v nedeľu toto plavidlo zasiahlo tromi raketami v dôsledku čoho vypukol požiar. Počas celej noci následne prebiehali pátracie a záchranné akcie. Úradom sa podarilo zachrániť osem ľudí, no zároveň našli pozostatky ďalších desiatich.
Moskva a Kyjev v súčasnosti zintenzívňujú údery v Čiernom a Azovskom mori a zameriavajú sa na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami obilia a útoky na tejto trase vyvolávajú obavy o dodávky.