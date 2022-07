Pri útoku na Mykolajiv zomrel Ukrajinec Olexij Vadaturskyj

Kyjev 31. júla (TASR) - Pri útoku na juhoukrajinské mesto Mykolajiv zahynul v nedeľu zakladateľ a majiteľ jednej z najväčších ukrajinských poľnohospodárskych spoločností Olexij Vadaturskyj. Oznámil to gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitalij Kim. TASR o tom informuje na základe správ denníka The Guardian a agentúry Reuters.



Podľa Kima zomrel Vadaturskyj, spolu so svojou manželkou Rajisou v ich spoločnom dome v Mykolajive. Mesto bolo ostreľované v noci a v nedeľu ráno.



"Olexij toho urobil veľa pre Mykolajivskú oblasť, pre Ukrajinu. Jeho prínos k rozvoju poľnohospodárskeho a lodiarenského priemyslu je neoceniteľný," napísal Kim na Telegrame.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil smrť podnikateľa za "obrovskú stratu pre celú Ukrajinu", pričom uviedol, že Vadaturskyj sa snažil na Ukrajine vybudovať moderný trh s obilím.



Podľa televízie BBC bol Vadaturskyj jedným z najbohatších občanov Ukrajiny. Jeho firma Nibulon, ktorej centrála sa nachádza v Mykolajive, sa zaoberá pestovaní a exportom pšenice, jačmeňa a kukurice a má aj vlastnú flotilu lodí a lodenicu, píše Guardian.



Starosta Mykolajiva Olexandr Senkevič v nedeľu ráno informoval, že toto juhoukrajinské mesto cez noc ostreľovala ruská armáda, v dôsledku čoho zahynuli dvaja ľudia a tri osoby utrpeli zranenia. Podľa Senkeviča pritom pravdepodobne išlo o doposiaľ najsilnejšie ostreľovanie mesta od začiatku vojny.



V posledných týždňoch je Mykolajiv ostreľovaný skoro každý deň. Ide totiž o najväčšie mesto v blízkosti frontovej línie v Chersonskej oblasti, ktoré má pod kontrolou ukrajinská armáda. V jeho blízkosti sú preto rozmiestnení ukrajinskí vojaci, ktorí sa usilujú o začatie protiofenzívy na juhu krajiny.