< sekcia Zahraničie
Pri útoku na policajný konvoj v Pakistane zahynulo najmenej 10 ľudí
K útoku sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina, avšak za predchádzajúcimi, ku ktorým došlo v regióne, stál zakázaný pakistanský Taliban.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Islamabad 12. novembra (TASR) - Najmenej 10 policajtov a 18 militantov zahynulo v stredu pri teroristickom útoku na severozápade Pakistanu, oznámili tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.
K útoku došlo v oblasti Gumbat v okrese Kohát v pakistanskej provincii Chajbar Paštúnchvá. Úrady uviedli, že teroristi prepadli policajný konvoj, čo vyvolalo prestrelku. „Pri útoku teroristov z TTP bolo zabitých najmenej 11 policajtov vrátane vysokopostaveného dôstojníka,“ uviedol miestny policajný predstaviteľ s tým, že pátrajú po ďalších militantoch.
„Do nemocnice sme zatiaľ previezli najmenej 12 zranených príslušníkov,“ povedal hovorca záchrannej služby Džavád Afrídí.
K útoku sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina, avšak za predchádzajúcimi, ku ktorým došlo v regióne, stál zakázaný pakistanský Taliban, známy aj ako Tehrík-e-Tálibán-e-Pákistán (TTP).
Militanti podľa polície spolupracovali so zločineckými skupinami a útok poukázal na ich prepojenie s pakistanským Talibanom, pričom obe strany mali konať na pokyn zahraničných mocností. Polícia však svoje tvrdenia nepodložila žiadnymi dôkazmi.
Aj v septembri zahynulo najmenej 21 ľudí pri koordinovanom útoku na policajné veliteľstvo v Koháte. Násilie v odľahlých oblastiach Pakistanu v blízkosti afganských hraníc v posledných rokoch prudko vzrástlo.
Islamabad obviňuje vládnuce hnutie Taliban v Afganistane, že umožňuje militantom, ktorí organizujú útoky v Pakistane, operovať z jeho územia. Predstavitelia v Kábule to odmietajú. Konflikt medzi susediacimi krajinami sa vyostril začiatkom tohto roka a odvtedy tam pravidelne dochádza k prestrelkám.
K útoku došlo v oblasti Gumbat v okrese Kohát v pakistanskej provincii Chajbar Paštúnchvá. Úrady uviedli, že teroristi prepadli policajný konvoj, čo vyvolalo prestrelku. „Pri útoku teroristov z TTP bolo zabitých najmenej 11 policajtov vrátane vysokopostaveného dôstojníka,“ uviedol miestny policajný predstaviteľ s tým, že pátrajú po ďalších militantoch.
„Do nemocnice sme zatiaľ previezli najmenej 12 zranených príslušníkov,“ povedal hovorca záchrannej služby Džavád Afrídí.
K útoku sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina, avšak za predchádzajúcimi, ku ktorým došlo v regióne, stál zakázaný pakistanský Taliban, známy aj ako Tehrík-e-Tálibán-e-Pákistán (TTP).
Militanti podľa polície spolupracovali so zločineckými skupinami a útok poukázal na ich prepojenie s pakistanským Talibanom, pričom obe strany mali konať na pokyn zahraničných mocností. Polícia však svoje tvrdenia nepodložila žiadnymi dôkazmi.
Aj v septembri zahynulo najmenej 21 ľudí pri koordinovanom útoku na policajné veliteľstvo v Koháte. Násilie v odľahlých oblastiach Pakistanu v blízkosti afganských hraníc v posledných rokoch prudko vzrástlo.
Islamabad obviňuje vládnuce hnutie Taliban v Afganistane, že umožňuje militantom, ktorí organizujú útoky v Pakistane, operovať z jeho územia. Predstavitelia v Kábule to odmietajú. Konflikt medzi susediacimi krajinami sa vyostril začiatkom tohto roka a odvtedy tam pravidelne dochádza k prestrelkám.