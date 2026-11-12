Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. november 2026Meniny má Svätopluk
< sekcia Zahraničie

Pri útoku na policajný konvoj v Pakistane zahynulo najmenej 10 ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

K útoku sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina, avšak za predchádzajúcimi, ku ktorým došlo v regióne, stál zakázaný pakistanský Taliban.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Islamabad 12. novembra (TASR) - Najmenej 10 policajtov a 18 militantov zahynulo v stredu pri teroristickom útoku na severozápade Pakistanu, oznámili tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.

K útoku došlo v oblasti Gumbat v okrese Kohát v pakistanskej provincii Chajbar Paštúnchvá. Úrady uviedli, že teroristi prepadli policajný konvoj, čo vyvolalo prestrelku. „Pri útoku teroristov z TTP bolo zabitých najmenej 11 policajtov vrátane vysokopostaveného dôstojníka,“ uviedol miestny policajný predstaviteľ s tým, že pátrajú po ďalších militantoch.

„Do nemocnice sme zatiaľ previezli najmenej 12 zranených príslušníkov,“ povedal hovorca záchrannej služby Džavád Afrídí.

K útoku sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina, avšak za predchádzajúcimi, ku ktorým došlo v regióne, stál zakázaný pakistanský Taliban, známy aj ako Tehrík-e-Tálibán-e-Pákistán (TTP).

Militanti podľa polície spolupracovali so zločineckými skupinami a útok poukázal na ich prepojenie s pakistanským Talibanom, pričom obe strany mali konať na pokyn zahraničných mocností. Polícia však svoje tvrdenia nepodložila žiadnymi dôkazmi.

Aj v septembri zahynulo najmenej 21 ľudí pri koordinovanom útoku na policajné veliteľstvo v Koháte. Násilie v odľahlých oblastiach Pakistanu v blízkosti afganských hraníc v posledných rokoch prudko vzrástlo.

Islamabad obviňuje vládnuce hnutie Taliban v Afganistane, že umožňuje militantom, ktorí organizujú útoky v Pakistane, operovať z jeho územia. Predstavitelia v Kábule to odmietajú. Konflikt medzi susediacimi krajinami sa vyostril začiatkom tohto roka a odvtedy tam pravidelne dochádza k prestrelkám.
.

Neprehliadnite

Slovak PRO oslávilo 25 rokov summitom, prišlo približne 200 osobností

Prezident: Premiér zatiaľ zostáva poverený vedením envirorezortu

VIDEO: Pri Trenčianskych Tepliciach odhalili pamätník americkým letcom

Prieskum: Čo si Slováci myslia o Nežnej revolúcii?