Útok na nemocnicu v Kábule si vyžiadal 14 obetí, umreli aj novorodenci

Kábul 7. júla (TASR) - Najmenej 14 ľudí vrátane dvoch novorodencov zahynulo v utorok pri útoku neznámych ozbrojencov na pôrodnicu v západnej časti afganskej metropoly Kábul. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na panarabský denník aš-Šark al-Awsat.



Niekoľko extrémistov oblečených do armádnych uniforiem zaútočilo skoro ráno na pôrodnicu v kábulskej štvrti Dašte Barčí, uviedlo afganské ministerstvo vnútra.



Militanti najskôr odpálili niekoľko výbušných zariadení v blízkosti pôrodnice a potom sa dostali do prestrelky s nemocničnou ochrankou a niekoľkými policajtmi.



Vládna operácia trvala niekoľko hodín a okrem civilistov pri nej zahynuli aj štyria extrémisti a najmenej 15 ľudí utrpelo zranenia.



Hovorca rezortu vnútra Tarík Arián dodal, že bezpečnostným silám sa z budovy podarilo evakuovať 40 ľudí.



Národné riaditeľstvo pre bezpečnosť (NDS) informovalo, že cieľom útočníkov bol miestny hotel, kde sú ubytovaní aj cudzinci, ktorý je spojený s pôrodníckym oddelením. Extrémisti údajne plánovali zaútočiť na hotelových návštevníkov cez nemocničnú časť.



K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina.



Kábulská pôrodnica sa stala terčom krvavého útoku aj v máji. Zahynulo pri ňom 24 osôb vrátane novorodencov, matiek a zdravotných sestier. Washington vtedy dospel k záveru, že za útokom stojí Islamský štát (IS). Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) ho označila za "systematické vraždenie" matiek.