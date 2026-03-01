Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri útoku na Teherán zomrel bývalý iránsky prezident Ahmadínežád

Lietadlá spoločnosti Emirates parkujú na medzinárdnom letisku v Dubaji 1. marca 2026 po tom, ako letisko zatvorili pre odvetné útoky Iránu. V nedeľu ráno bolo v mestách v Perzskom zálive – v Dubaji, Dauhe a Manáme – počuť nové explózie po tom, ako Irán spustil ďalšie kolo odvety za útoky USA a Izraela. Reportéri AFP zaznamenali explózie v Spojených arabských emirátoch, v Katare i v Bahrajne, píše TASR. Foto: TASR/AP

V roku 2009 vypukli celoštátne protesty proti Ahmadínežádovmu spornému znovuzvoleniu.

Autor TASR
Teherán 1. marca (TASR) - Bývalý iránsky prezident Mahmúd Ahmadínežád zomrel pri jednom z americko-izraelských útokov na Teherán, napísala v nedeľu popoludní iránska štátna tlačová agentúra ILNA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Bývalý prezident bol podľa agentúry ILNA „zabitý spolu so svojou ochrankou pri raketovom útoku sionistického režimu a Spojených štátov“ vo svojom dome vo východnom Teheráne. Ahmadínežád bol prezidentom Iránu dve funkčné obdobia od roku 2005 do roku 2013.

Ahmadínežád bol známy svojimi kritickými výrokmi voči Západu a najmä Izraelu. V roku 2005 vyhlásil, že Izrael je odsúdený na „vymazanie z mapy“. Opakovane tiež označoval holokaust za mýtus. Jeho jadrová politika viedla k početným medzinárodným sankciám a následne i k hospodárskej kríze.

V roku 2009 vypukli celoštátne protesty proti Ahmadínežádovmu spornému znovuzvoleniu. Reakcia vlády vtedy viedla k desiatkam mŕtvych a tisíckam zatknutých.
