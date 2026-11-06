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Pri útoku na trhovisko v Jemene zahynulo najmenej 20 ľudí
Rijád sa k obvineniu nevyjadril.
Autor TASR
Saná 6. novembra (TASR) - Najmenej 20 ľudí zahynulo a 15 ďalších sa zranilo pri útoku na trhovisko v provincii Taizz v južnom Jemene. Proiránski jemenskí povstalci húsíovia tvrdia, že za útok je zodpovedná Saudská Arábia. Podľa agentúry AP ide o najsmrteľnejší útok od obnovenia rozsiahlych bojov medzi húsíami a koalíciou podporujúcou medzinárodne uznanú vládu Jemenu, píše TASR.
Vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí uviedol, že lietadlá Saudskej Arábie podnikli tri letecké útoky na trhovisko Hadara v skorých ranných hodinách. Rijád sa k obvineniu nevyjadril.
Tlačové oddelenie vlády provincie Taizz vo vyhlásení na Facebooku potvrdilo útok na rušný trh vrátane obetí. Miestne úrady z útoku obvinili húsíov a uviedli, že v tejto oblasti neboli vykonané žiadne letecké údery.
Väčšinu provincie ovládajú povstalci, avšak samotné mesto Taizz, v ktorom sídli provinčná vláda, je ovládané silami spriaznenými s medzinárodne uznanou vládou.
V obkľúčenom Taizze sa zhoršuje humanitárna situácia vrátane prístupu k pitnej vode a potravinám, keďže húsíovia obmedzujú pohyb do mesta.
Na kopcoch obklopujúcich mesto sa vládne sily snažia odraziť húsíov, čelia však tvrdým útokom najmä východne od mesta. Podľa analytikov je získanie kontroly nad mestom Taizz pre húsíov kľúčové, ak chcú postúpiť na juh smerom k Adenu.
Vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí uviedol, že lietadlá Saudskej Arábie podnikli tri letecké útoky na trhovisko Hadara v skorých ranných hodinách. Rijád sa k obvineniu nevyjadril.
Tlačové oddelenie vlády provincie Taizz vo vyhlásení na Facebooku potvrdilo útok na rušný trh vrátane obetí. Miestne úrady z útoku obvinili húsíov a uviedli, že v tejto oblasti neboli vykonané žiadne letecké údery.
Väčšinu provincie ovládajú povstalci, avšak samotné mesto Taizz, v ktorom sídli provinčná vláda, je ovládané silami spriaznenými s medzinárodne uznanou vládou.
V obkľúčenom Taizze sa zhoršuje humanitárna situácia vrátane prístupu k pitnej vode a potravinám, keďže húsíovia obmedzujú pohyb do mesta.
Na kopcoch obklopujúcich mesto sa vládne sily snažia odraziť húsíov, čelia však tvrdým útokom najmä východne od mesta. Podľa analytikov je získanie kontroly nad mestom Taizz pre húsíov kľúčové, ak chcú postúpiť na juh smerom k Adenu.