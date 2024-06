Pri útoku na území Libanonu zahynula jedna civilistka

Bejrút 14. júna (TASR) - Pri nálete izraelskej armády na mestečko Džanáta na juhu Libanonu zahynula v noci na piatok jedna civilistka a najmenej sedem ďalších osôb utrpelo zranenia, informovala v piatok libanonská tlačová agentúra NNA citovaná agentúrou AFP.



Izraelská armáda svojimi najnovšími útokmi na juhu Libanonu reagovala na rozsiahly útok raketami a dronmi, ktorým libanonské šiitské hnutie Hizballáh v stredu a vo štvrtok pomstilo utorňajšie zabitie jedného zo svojich veliteľov.



Hizballáh sa vo štvrtok priznal, že rakety Kaťuša a Falak odpálil na šesť armádnych základní v severnom Izraeli a na ďalšie tri základne zaútočil bezpilotnými lietadlami naloženými výbušninami. Televízia Manár informovala, že naraz bolo vypálených viac ako 100 rakiet.



Hizballáh tiež tvrdí, že jeho drony zaútočili aj na sídlo Severného veliteľstva izraelskej armády, ako aj objekty tajných služieb a kasárne.



Ako uviedli libanonské bezpečnostné zdroje, v reakcii na to izraelské delostrelectvo zaútočilo na tri lokality v centrálnom sektore hranice, ako aj na šesť ďalších lokalít. Okrem toho sa izraelské bojové lietadlá a drony zamerali na sedem ďalších lokalít na rôznych miestach pozdĺž 120 kilometrov dlhého frontu.



Medzičasom sa nemenovaný americký predstaviteľ vyjadril, že Spojené štáty sú "veľmi znepokojené tým, že nepriateľské akcie na hraniciach medzi oboma krajinami by mohli prerásť do vojny".



Znepokojenie nad vývojom situácie vyjadrili aj Mierové sily Organizácie Spojených národov v Libanone (UNIFIL), podľa ktorých situácia v izraelsko-libanonskom pohraničí "nie je udržateľná".



Hovorkyňa UNIFIL Kandice Adrielová vyzvala zainteresované strany, aby zastavili paľbu a zapojili sa do deeskalácie - "až do štádia, keď sa bojujúce strany môžu posunúť k politickému a diplomatickému riešeniu".



Podľa výskumníka z Jeruzalemského centra pre verejné otázky Josiho Kuperwassera však zosilnenie útokov na oboch stranách tento týždeň nemusí nutne znamenať vzplanutie konfliktu. "Sme svedkami vyhrotenejšej situácie ako obvykle, ale stále sme uprostred postupnej a kontrolovanej eskalácie," tvrdí izraelský analytik.