Pri útoku neznámeho muža v španielskom kláštore zahynul mních

Madrid 9. novembra (TASR) - Jeden mních zahynul a traja duchovní sa zranili v sobotu ráno, po tom čo neznámy muž útočil v kláštore neďaleko východošpanielskeho mesta Valencia. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a EFE.



Útok sa udial v kláštore Santo Espíritu del Monte v mestečku Gilet. Polícia uviedla, že identita útočníka nie je známa a z miesta činu sa mu podarilo utiecť. Po páchateľovi pátrajú v neďalekých horách.



Zdroje blízke vyšetrovaniu pre EFE uviedli, že páchateľ sa dostal do spální rehoľníkov a viacerých z nich napadol. Útočník údajne kričal, že je Ježiš Kristus a chce ich zabiť. Jedného 76-ročného mnícha vážne zranil úderom do hlavy. Svojim zraneniam následne podľahol na ceste do nemocnice.



O motívoch činu neboli spočiatku poskytnuté žiadne podrobnosti. EFE píše, že útočník má pravdepodobne psychické problémy. Rovnako nebolo zverejnené, či muž počas útoku použil zbrane.