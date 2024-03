Pri útoku nožom na univerzite v Guadalajare zahynuli dve ženy

Mexiko 7. marca (TASR) - Dve ženy zahynuli v stredu pri útoku nožom v areáli univerzity v meste Guadalajara na západe Mexika. Oznámila to miestna prokuratúra, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Útočníkom bol podľa úradov muž dvadsiatnik, ktorý sa pri útoku zranil. Do areálu univerzity Centro Universitario UTEG vtrhol s nožom a so sekerou a rozbil niekoľko okien, povedal Luis Joaquin Mendez, prokurátor mexického štátu Jalisco.



"Neexistoval žiadny dôvod, žiadny zjavný motív" útoku, dodal prokurátor. Muž podľa jeho slov zaútočil na prvých ľudí, ktorých uvidel.



Polícia útočníka zadržala a vyšetruje aj spojitosť jeho konania s iným prípadom, ktorý sa týka nálezu mŕtveho tela ženy v hoteli v ten istý deň.



Podľa oficiálnych štatistík zaznamenali v Mexiku vlani najmenej 852 vrážd žien.